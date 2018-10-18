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Mundo Deportivo: Диего Коста завидует новой зарплате Антуанна Гризманна в 20 миллионов евро

Mundo Deportivo: Коста завидует новой зарплате Гризманна в 20 миллионов евро
Eurosport

49 мин. назад

Теперь не только он.

Форвард «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста недоволен финансовым неравенством в команде.

Mundo Deportivo сообщил, что обладатель одной из самых высоких зарплат в мадридском клубе Диего Коста получает 8 миллионов евро в год, но при этом позавидовал объему нового оклада Антуана Гризманна. По информации испанских источников, после подписания нового долгосрочного соглашения с «Атлетико» француз получает около 20 млн евро в год.

  • Диего Коста не забивает за «Атлетико» в Ла Лиге с февраля.
  • Гризманн забил два мяча за мадридский клуб в сезоне-2018/19.
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