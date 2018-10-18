Адвокат Марадоны: «Диего позвонит Месси, чтобы объясниться. Его слова раздули из-за манеры речи»

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла прокомментировал последние высказывания клиента в адрес форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Марадона позвонит Месси, чтобы объяснить, что он имел в виду. Он всегда поддерживал сборную Аргентины, и он имел в виду, что болельщики должны не выводить Лео из себя. У Диего специфическая манера речи, поэтому его слова так раздули», – цитирует Морла Marca.

Марадона заявил: «Бесполезно лепить лидера из парня, бегающего по 20 раз в туалет перед игрой».

Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после ЧМ-2018.

На чемпионате мира в России южноамериканцы в 1/8 финала уступили будущим чемпионам мира – французам.

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