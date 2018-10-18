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Sportitalia: «Реал» начал переговоры с итальянским тренером Антонио Конте

Sportitalia: «Реал» начал переговоры с Конте
Eurosport

1 час назад

Хулен Лопетеги зря ушел из сборной.

Экс-главный тренер «Челси» и сборной Италии Антонио Конте может сменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера мадридского Реала.

Королевский клуб уже провел первые переговоры с итальянцем в понедельник, сообщает Sportitalia.

  • Конте продолжает споры с «Челси» по поводу невыплаты 10 миллионов евро за досрочное увольнение.
  • Лопетеги возглавил «Реал» прямо перед ЧМ-2018 из-за чего лишился работы в сборной Испании за день до старта турнира.
  • В последних четырех матчах «Реал» трижды проиграл, один раз сыграл вничью и не забил ни одного мяча.
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