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AS: Филиппе Коутиньо посоветовал «Барселоне» купить Роберто Фирмино на замену Луису Суаресу
И «Ливерпуль» окончательно станет фарм-клубом каталонцев.
«Барселона» продолжает присматривать замену 31-летнему уругвайскому форварду Луису Суаресу, который может покинуть клуб.
Полузащитник «сине-гранатовых» Филиппе Коутиньо посоветовал обратить внимание на 27-летнего страйкера «Ливерпуля» Роберто Фирмино, с которым он выступал в английском клубе и сборной Бразилии, сообщает AS.
- Суарес забил всего 3 мяча в 11 матчах сезона-2018/19.
- Луис за карьеру в «Барсе» выиграл 12 трофеев и дважды получал «Золотую бутсу».
- Transfermarkt оценивает Фирмино в 80 миллионов евро.
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