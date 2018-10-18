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AS: Филиппе Коутиньо посоветовал «Барселоне» купить Роберто Фирмино на замену Луису Суаресу

AS: Коутиньо посоветовал «Барсе» купить Фирмино на замену Суаресу
Eurosport

1 час назад

И «Ливерпуль» окончательно станет фарм-клубом каталонцев.

«Барселона» продолжает присматривать замену 31-летнему уругвайскому форварду Луису Суаресу, который может покинуть клуб.

Полузащитник «сине-гранатовых» Филиппе Коутиньо посоветовал обратить внимание на 27-летнего страйкера «Ливерпуля» Роберто Фирмино, с которым он выступал в английском клубе и сборной Бразилии, сообщает AS.

  • Суарес забил всего 3 мяча в 11 матчах сезона-2018/19.
  • Луис за карьеру в «Барсе» выиграл 12 трофеев и дважды получал «Золотую бутсу».
  • Transfermarkt оценивает Фирмино в 80 миллионов евро.
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