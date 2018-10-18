Лионель Месси пожертвовал 30 млн евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси идеален не только на футбольном поле, но и за его пределами.

По данным радиостанции Onda Cero, аргентинец и его фонд пожертвовали 30 миллионов евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне.

В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Севильи» на один балл.

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