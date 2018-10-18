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Лионель Месси пожертвовал 30 млн евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне

Месси пожертвовал 30 млн евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне
Eurosport

13 мин. назад

Замечательный поступок.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси идеален не только на футбольном поле, но и за его пределами.

По данным радиостанции Onda Cero, аргентинец и его фонд пожертвовали 30 миллионов евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне.

  • В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.
  • «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Севильи» на один балл.

Месси: «Удивился, что Роналду перешел в «Ювентус», не представлял его вне «Мадрида»

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