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Лионель Месси пожертвовал 30 млн евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне
Замечательный поступок.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси идеален не только на футбольном поле, но и за его пределами.
По данным радиостанции Onda Cero, аргентинец и его фонд пожертвовали 30 миллионов евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне.
- В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.
- «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Севильи» на один балл.
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