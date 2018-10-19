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Mediapart: Карим Бензема пытался похитить своего экс-агента из-за 50 тысяч евро
История с Вальбуэна повторяется – Карим снова вляпался в скандал.
Нападающий «Реала» Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похитить человека.
Как сообщает Mediapart, бывший агент футболиста Лео Д'Соуза обратился в суд, обвинив родственников Карима в попытке его похищения. Причиной инцидента, возможно, стал неразрешенный финансовый вопрос между Бензема и Д'Соузой, касающийся 50 тысяч евро.
- Парижская прокуратура начала расследование по этому делу.
- В текущем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл в восьми матчах и забил четыре мяча.
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