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Mediapart: Карим Бензема пытался похитить своего экс-агента из-за 50 тысяч евро

Mediapart: Бензема пытался похитить своего экс-агента из-за 50 тысяч евро
Eurosport

1 час назад

История с Вальбуэна повторяется – Карим снова вляпался в скандал.

Нападающий «Реала» Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похитить человека.

Как сообщает Mediapart, бывший агент футболиста Лео Д'Соуза обратился в суд, обвинив родственников Карима в попытке его похищения. Причиной инцидента, возможно, стал неразрешенный финансовый вопрос между Бензема и Д'Соузой, касающийся 50 тысяч евро.

  • Парижская прокуратура начала расследование по этому делу.
  • В текущем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл в восьми матчах и забил четыре мяча.

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