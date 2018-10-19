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Хулен Лопетеги: «Ощущаю полную поддержку со стороны клуба. К концу сезона «Реал» станет сильнее»

Лопетеги: «Ощущаю полную поддержку со стороны клуба. К концу сезона «Реал» станет сильнее»
Eurosport

1 час назад

Лишь бы не опоздать.

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Леванте».

«Я ощущаю полную поддержку со стороны клуба. Я спокоен и сконцентрирован на работе.

Нас ждет сложный матч с прогрессирующей во всех аспектах командой. Тем более они выиграли в двух последних матчах. У них хорошая атака, но я верю в мастерство моих игроков. Я полностью уверен и убежден в правильности того, что мы делаем.

Сезон длинный, к его концу мы станем сильнее. У нас будет отличный сезон, и матч против «Леванте» требует лучшей версии «Реала». Голевая засуха? Мы фокусируемся только на конкретном матче. Мы хотим создать много моментов и реализовать их. Мы должны забыть про внешние факторы, не слушать, что говорят люди извне. Нам надо заработать три очка и выйти в лидеры», – цитирует Лопетеги Marca.

  • В последних четырех матчах «Реал» трижды проиграл и один раз сыграл вничью.
  • В этих играх мадридцы не забили ни одного мяча.
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