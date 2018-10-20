Хулена Лопетеги скоро вышвырнут из «Реала». Антонио Конте – лучшая замена, но есть нюансы

Флорентино Перес вроде бы не дурачок, но иногда совершает абсолютно идиотические поступки. Последний раз такое случилось в начале лета, когда президент по-цыгански выкрал из сборной Испании Хулена Лопетеги. Сложилось ощущение, что Фло было важнее не подписать топового коуча, а шокировать все испанские медиа, которые перечислили кучу претендентов на роль сменщика Зидана, но так и не угадали.

Ни один из помощников Переса почему-то не подсунул боссу ключевую страничку из Википедии. Там четко видно: к успеху в «Мадриде» приходят лишь те тренеры, которые либо были суперзвездами клуба, либо приехали на базу «Реала» в статусе гениальных менеджеров. Дель Боске, Капелло, Моуринью, Анчелотти и Зидан справились. Кейруш, Камачо, Ремон, Лушембургу и даже сдавший Бенитес – обделались. Очевидно, что игрокам «бланкос» всегда нужен кто-то крайне авторитетный, да еще и с четкой философией.

Зинедин Зидан, Жозе МоуриньюGetty Images

Лопетеги – чистейшая вторая категория, то есть лузер. Он психует в технической зоне, бубнит банальности на пресс-конференциях и пользуется риторикой тренеров, которым осталось недолго. Недавняя фраза нервного Хулена «К концу сезона мы станем сильнее» подразумевает продолжение – «Но уже без меня». Баск в курсе – безголевая серия подвела его к пропасти, а «Барселона», скорее всего, сбросит тренеришку в обрыв и завершит мадридскую карьеру Лопетеги.

Хулен оказался слишком неопытным и неподготовленным для такого вызова, но не имел профессионального права отвергать оффер сильнейшего (на тот момент) клуба мира. В этом нет никакой вины испанца – просто в него поверили, а он не вывез. Так бывает, особенно в «Реале», где никто не любит ждать.

Судя по всему, Хулена заменит Антонио Конте – и вот это уже вдумчивый и адекватный выбор. Во-первых, на рынке свободных тренеров нет никого солиднее и круче итальянца. Во-вторых, после истории с «Челси» алленаторе обижен, зол и задет – в таком состоянии мотивация конвертируется в работоспособность и генерацию классных идей. В-третьих, у Конте полнейший порядок со статусом – невозможно не уважать и не слушаться человека, который выиграл Серию А, Премьер-лигу и достойно поработал со сборной Италии. В-четвертых, Антонио прокачанный тактик – точно сильнее Вальверде и примерно на одном уровне с Симеоне. Для «Реала» этот фактор критически важен – пора закрывать вопрос с редчайшими чемпионствами в Испании.

Антонио КонтеGetty Images

Самое любопытное – как Конте поведет себя в экстремальных условиях, когда нет времени ни на сборы, ни на смену схемы, ни на притирки с игроками. И в Турине, и в Лондоне он спокойно готовился к сезону и во многом за счет этого давал быстрый результат. Особенно показательным был первый сезон в «Челси», когда Конте в стиле ленивого сисадмина нашлифовал до блеска гиперэффективные 3-5-2, а потом лежа на диване доехал до золота.

На «Бернабеу» такое вряд ли прокатит: нужно думать не о стабильной схеме, а о том, кем и как запихивать голы. Впрочем, «Реал» традиционно бодро реагирует на экстренные смены тренеров, так что Конте чисто за счет встряски имеет все шансы спасти для «бланкос» сезон, который стремительно скатывается в ад и позор.

Проблемы возникнут позже. Главный минус Антонио – отношения с игроками: для одних он становится братом и сенсеем (Пирло и Бонуччи называли Конте лучшим), для других – врагом и подлецом (привет Косте и Виллиану). Ради Испании, где любой косой взгляд моментально сливают в медиа, итальянцу придется поменяться и стать более дипломатичным. Если не сможет, его сожрут еще быстрее, чем в Англии.

Второй недостаток Антонио – зацикленность на трансферах. «Вы мне никого не покупаете или берете не тех», – любимая претензия Конте ко всем начальникам. В «Реале» будет точно так же: Перес возбужден идеей о привлечении молодежи, а тренер ради сиюминутных задач попросит какого-нибудь Крауча или Кэрролла (так было в «Челси»).

Антонио КонтеGetty Images

Дальше – скандал, отставка, неустойка. Все по-итальянски.

Но ключевая интрига назначения Конте – Лига чемпионов. С одной стороны, «Реал» забирал Кубок три раза подряд и божественно подстроился под этот турнир. С другой – Антонио ни разу не забирался даже в полуфинал ЛЧ и вообще посредственно проводит двухматчевые дуэли. В Мадриде один из трендов прервется: либо алленаторе вылетит на радость лондонским хейтерам, либо докажет Абрамовичу, что «Челси» зря променял его на Сарри.

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