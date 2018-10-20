У «Реала» худшая серия в истории. Виноваты Перес, VAR и совсем чуть-чуть Лопетеги

Это наконец случилось. Хулен Лопетеги побил в Мадриде первый рекорд, вот только внезапно захватил приставку анти-. «Реал» в последних пяти матчах выбил самую длинную сухую серию в истории и четырежды проиграл. «Галактикос» сейчас, как Конор Макгрегор в октагоне: получают длиннейший удушающий прием без надежд на скорое ослабление хватки. И виноваты в этом примерно все.

Перед стартом сезона многие ожидали регрессию в игре мадридцев после радикальной смены требований на тренерском мостике и ухода Роналду, но предсказать историческое западение результатов вряд ли было возможно. Глобально с «Реалом» не произошло ничего страшного. В худшем случае после окончания девятого тура «Мадрид» будет гореть лидеру Примеры пять очков, а вообразить невыход из группы с ЦСКА, «Ромой» и «Викторией» не получится, даже если очень постараться. «Галактикос» накрыл системный кризис, и это немного страшнее.

Предпосылки к нему складывались уже летом, когда в ответ на уход Роналду Перес врубил жлоба и купил Мариано. Фло почему-то включил голову в ситуации, когда делать этого совершенно не следовало. «Реалу» надо было захеджировать уход Роналду покупкой Азара, Неймара или другого селебрити, чтобы не вносить поправки в сознание игроков – у них по-прежнему был бы решала на левом фланге, которому нужен мяч и ничего больше – но Перес купил Мариано. Доминиканец не прямая замена Криштиану по позиции, дублирует функции Бензема и уж точно менее раскручен, чем любой форвард мадридцев. Странно, что Перес не понял этого сразу.

Зато Флорентино исполнил давнюю мечту и привез на «Сантьяго Бернабеу» Тибо Куртуа. Лучший голкипер мира, два метра надежности и замена немедийному Навасу – бельгиец приехал в столицу Испании с почти идеальными вводными, но потерялся. Мало того, несогласованность Тибо с защитниками породила оборонительный провал Варана. У чемпиона мира худшая оценка в команде по данным Whoscored (5,5), пассивность в первом голе и заработанный для «Леванте» пенальти. Многовато для парня, который вошел в список претендентов на «Золотой мяч». Нервозность в матче против «Леванте» проскакивала и у юного Одриосолы, и у Каземиро, который катил мяч назад, а Куртуа едва не создавал автогол, и даже у Рамоса. Серхио уже не справляется с соперниками на скорости и вынужденно фолит, а если не успевает, то смешно проскакивает мимо мяча. Это стало неприятной тенденцией, но Рамос нужен только в атаке при угловых и для создания ярости, которая не всегда применяется, как надо (защитник «Реала» – самый удаляемый человек в истории Ла Лиги).

В провале мадридцев легко обвинить Хулена Лопетеги, но это будет не совсем заслуженно. Испанец – классный тренер, но ему не везет. Возможно, виновата карма, которая молотит Хулена за подпольные контакты с Пересом перед чемпионатом мира, за которыми последовало увольнение из сборной Испании. Но скорее дело в банальном недостатке времени. На полную перестройку игры Лопетеги получил месяц, а если учесть отпуска сборников после ЧМ, то три недели. Логично, что у него ничего не вышло.

На старте сезона «Реал» воспринимал концепцию позиционной текучести, которую проповедует Лопетеги, но потом попал в капкан непонимания. Позиционная текучесть, в общем виде, предполагает, что каждый футболист эффективно играет на разных участках поля и выполняет разные роли, что вносит хаос в защитные построения соперников. У «Реала» начала сезона это идеально получалось, у осеннего «Реала» – возникли проблемы. Причиной этому стали травмы Иско (аппендицит), Бензема, Бэйла и Марсело. Без четверых основных игроков надеяться на полную заменяемость в условиях перестройки глупо.

«Реал» гениально сыграл статистически, забил трижды, дважды всадил в перекладину и еще разок попал в штангу. Но голы Асенсио и Мариано отправились в небытие при помощи VAR, и это еще один повод для рефлексии хейтеров «Мадрида» в комментах: «Реал» не может без судей. Справедливость наконец восторжествовала. В этой логике есть рациональное зерно, но здравый смысл вряд ли. Вероятность, что такое невезение продолжится на дистанции, крайне мала.

В пике «Реала» есть еще одна неприятность. В таких условиях Лука Модрич не возьмет «ЗМ». У экспертов и голосующих могут возникнуть сомнения в феноменальности хорвата. Он не вытаскивает для команды мертвые матчи (как с «Леванте», например), а титул в ЛЧ и мировое вице-чемпионство меркнут из-за срока давности. Лука все также хорош на поле, но факты могут перекрыть его гениальность. Кому нужны 6 успешных обводок из 9, 2 ключевых паса и 93% точности передач, если «Реал» дома проигрывает «Леванте»?

«Галактикос» попали в зону турбулентности. Начать выход из нее они могут уже 23 октября против «Виктории» в ЛЧ. И если там все будет статистически прекрасно, а в результате плохо, то к следующему туру Примеры Перес точно зафрахтует нового тренера, а зимой устроит погром на трансферном рынке. Вот увидите.

«Реал» – «Леванте» – 1:2

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