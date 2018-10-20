Удар Марсело остановил унизительную серию «Реала» – 481 минута без голов

Страйк защитника «Реала» Марсело в матче чемпионата Испании-2018/19 против «Леванте» прервал голевую засуху Королевского клуба.

Латераль получил мяч в штрафной и вторым касанием мощно пробил под перекладину.

Счетчик мадридцев остановился на отметке в 481 минуту – это почти самая длинная безголевая серия во всех турнирах в истории «Реала».

Хуже мадридцы атаковали только в 1985 году – 495 минут без голов.

Голасо 30-летнего бразильца не позволил «Реалу» набрать даже очко – 1:2.

Мадридцы потерпели третье поражение подряд.

Следующий матч в Примере у «Реала» – Класико с «Барселоной».

У «Реала» худшая серия в истории. Виноваты Перес, VAR и совсем чуть-чуть Лопетеги

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