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Удар Марсело остановил унизительную серию «Реала» – 481 минута без голов
Но помогло несильно.
Страйк защитника «Реала» Марсело в матче чемпионата Испании-2018/19 против «Леванте» прервал голевую засуху Королевского клуба.
Латераль получил мяч в штрафной и вторым касанием мощно пробил под перекладину.
Счетчик мадридцев остановился на отметке в 481 минуту – это почти самая длинная безголевая серия во всех турнирах в истории «Реала».
Хуже мадридцы атаковали только в 1985 году – 495 минут без голов.
- Голасо 30-летнего бразильца не позволил «Реалу» набрать даже очко – 1:2.
- Мадридцы потерпели третье поражение подряд.
- Следующий матч в Примере у «Реала» – Класико с «Барселоной».
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