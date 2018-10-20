Жуткое падение Лео Месси, который приземлился на руку и не доиграл матч с «Севильей»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче чемпионата Испании против «Севильи».

После единоборства с полузащитником Франко Васкесом Лионель неудачно упал на руку и повалился на газон с адской болью. После того, как Лео перенесли за линию поля, ему несколько минут бинтовали руку, но травма оказалась слишком сильной, поэтому Месси заменили на Усмана Дембеле.

За 4 минуты до травмы Месси успел соорудить чудо-гол в ворота андалусийцев. На его счету ассист на Коутиньо.

Через 8 дней «Барселона» сыграет с «Реалом» в Класико.

На счету Месси 7 мячей и 5 ассистов в восьми матчах Примеры-2018/19.

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