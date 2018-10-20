Тер Штеген отразил два убойных удара за пару секунд, а спустя 25 минут повторил геройство

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген совершил несколько великолепных спасений в матче испанской Примеры против «Севильи».

На 61-й минуте кипер не дал при счете 2:0 в пользу «сине-гранатовых» вернуться андалусийцам в игру: сначала немец дотянулся до удара головой Андре Силвы, а через секунду отразил удар Франко Васкеса в упор.

На 86-й минуте при счете уже 3:1 Тер Штеген вновь не дал «Севилье» приблизиться на расстояние одного мяча, совершив еще один бриллиантовый двойной сейв.

На 16-й минуте травму получил лидер «Барселоны» Лионель Месси – аргентинец после единоборства неудачно приземлился на руку.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу каталонцев. Фаворит победил.

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