Сadena SER: Флорентино Перес пообещал не увольнять Хулена Лопетеги из «Реала» до матча с «Викторией»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги останется на посту как минимум до матча Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес по традиции зашел в раздевалку после матча с «Леванте», который «Реал» проиграл дома (1:2). Он пообщался с тренерским штабом, а после 15 минут говорил наедине с Лопетеги. Встреча с 52-летнем коучем прошла хорошо, его не уволят до ближайшего матча в еврокубке, сообщает Cadena SER.

Мадридцы потерпели третье поражение подряд и четвертое – за пять последних матчей.

Следующий матч в Примере у «Реала» – Класико с «Барселоной».

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