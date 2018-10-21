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Сadena SER: Флорентино Перес пообещал не увольнять Хулена Лопетеги из «Реала» до матча с «Викторией»

Сadena SER: Перес пообещал не увольнять Лопетеги до матча с «Викторией»
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Босс пока верит в тренера.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги останется на посту как минимум до матча Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес по традиции зашел в раздевалку после матча с «Леванте», который «Реал» проиграл дома (1:2). Он пообщался с тренерским штабом, а после 15 минут говорил наедине с Лопетеги. Встреча с 52-летнем коучем прошла хорошо, его не уволят до ближайшего матча в еврокубке, сообщает Cadena SER.

  • Мадридцы потерпели третье поражение подряд и четвертое – за пять последних матчей.
  • Следующий матч в Примере у «Реала» – Класико с «Барселоной».
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