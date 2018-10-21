Месси и Коутиньо с претензией на самый красивый страйк и еще 4 гола после травмы Лео
Яркий матч, омраченный травмой аргентинского волшебника.
«Барселона» обыграла «Севилью» в матче девятого тура Примеры-2018/19 со счетом 4:2.
Счет уже на второй минуте открыл Фелиппе Коутинью, который идеально уложил мяч в дальний угол после ассиста Месси.
Спустя 10 минут забил уже сам Месси. Получив мяч на скорости, Лео сместился в центр и неотразимо пробил без шансов для Томаша Вацлика.
До разгромного счет довел Луис Суарес с пенальти.
На 79-й минуте один гол отыграл Пабло Сарабиа, хотя здесь не обошлось без рикошета.
Но не прошло и 10 минут, как Иван Ракитич восстановил преимущество в три мяча – 4:1.
Уйти от разгрома «Севилье» помог Луис Муриэл, который пробил в притирку со штангой с линии штрафной.
- Лео Месси покинул поле после полученной на 16-й минуте травмы руки.
- «Севилья» могла вырвать ничью, но Марк-Андре Тер Штеген играл в богическом режиме.
- «Барса» вышла на первое место в чемпионате Испании-2018/19.