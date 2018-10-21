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Месси и Коутиньо с претензией на самый красивый страйк и еще 4 гола после травмы Лео

Месси и Коутиньо с претензией на самый красивый страйк и еще 4 гола после травмы Лео
Eurosport

10 мин. назад

Яркий матч, омраченный травмой аргентинского волшебника.

«Барселона» обыграла «Севилью» в матче девятого тура Примеры-2018/19 со счетом 4:2.

Счет уже на второй минуте открыл Фелиппе Коутинью, который идеально уложил мяч в дальний угол после ассиста Месси.

Спустя 10 минут забил уже сам Месси. Получив мяч на скорости, Лео сместился в центр и неотразимо пробил без шансов для Томаша Вацлика.

До разгромного счет довел Луис Суарес с пенальти.

На 79-й минуте один гол отыграл Пабло Сарабиа, хотя здесь не обошлось без рикошета.

Но не прошло и 10 минут, как Иван Ракитич восстановил преимущество в три мяча – 4:1.

Уйти от разгрома «Севилье» помог Луис Муриэл, который пробил в притирку со штангой с линии штрафной.

  • Лео Месси покинул поле после полученной на 16-й минуте травмы руки.
  • «Севилья» могла вырвать ничью, но Марк-Андре Тер Штеген играл в богическом режиме.
  • «Барса» вышла на первое место в чемпионате Испании-2018/19.
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