Капитан «Барселоны» Лионель Месси выбыл на 3 недели и не сыграет с «Реалом» и «Интером»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит первое Класико с «Реалом» 28 октября из-за травмы, полученной в матче Примеры против «Севильи».

«Обследование Месси подтвердило, что у него перелом лучевой кости правой руки. Он будет отсутствовать примерно три недели», – сообщает твиттер «Барселоны».

Помимо Класико Лео пропустит первую игру с «Интером» в Лиге чемпионов (24 октября, дома) и, возможно, ответку (6 ноября, в Милане).

Лионель неудачно упал на руку на 16-й минуте матча с андалусийцами.

За треть тайма Лео успел забить гол и сделать ассист на Коутиньо.

На счету аргентинца 7 мячей и 5 ассистов в восьми матчах Примеры-2018/19.

Жуткое падение Лео Месси, который приземлился на руку и не доиграл матч с «Севильей»

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