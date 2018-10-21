«Реал» и «Барселона» предстанут в Класико без Роналду и Месси. Но у каталонцев меньше проблем

Траблы мадридского «Реала» детально расписал Дима Панферов после поражения от «Леванте». Текст нужно прочитать, чтобы разобраться в неудачах мадридцев, но тезисно сложности выглядят так:

Перес ужасно среагировал на уход Роналду, зажал миллионы для замены и потратился на неоднозначного Мариано Диаса – парень хорош, но сыроват для семерки и играет на позиции, близкой Бензема, а не Криштиану.

Куртуа никак не установит взаимопонимание с защитниками, а Варан смотрится просто блевотно.

Лопетеги не хватило предсезонки для того, чтобы внедрить идеи в головы футболистов, поэтому «Реал» осваивает их по ходу сезона и пока тактически уязвим.

Травмы ключевых игроков на старте: Иско, Бензема, Бэйл и Марсело.

Аномальное количество отмененных голов и невезение.

Хулен ЛопетегиEFE

Предстоящее Класико выйдет самым необычным за последние годы, так как оно состоится без главных действующих лиц. Роналду ушел в «Ювентус», а Месси временно выбыл из-за перелома руки, на которую неудачно приземлился во время столкновения с Васкесом.

Клубы попали в творческий кризис, но вот только у «Барсы» амортизация проходит куда мягче. Сегодняшний матч с «Севильей» продемонстрировал, что сине-гранатовые не вянут в атаке при отсутствии лидера, только стоит учесть одно «но» – на момент потери Лео «Барселона» вела в два мяча. С другой стороны, команда Вальверде без Месси положила столько же. Эрнесто уже второй год работает с «Барсой», поэтому по опыту работы со своими игроками коуч сине-гранатовых точно превосходит только познакомившегося с «Реалом» Лопетеги.

В любом случае, пауза на Лигу наций освежила каталонцев, которые за 90 минут с андалусийцами забили больше, чем в трех предыдущих матчах – значит, нападение у «Барсы» проходит стадию реанимации.

Луис СуаресGetty Images

Луис Суарес, который до «Севильи» не забивал шесть матчей, все-таки отличился. Несмотря на гол с пенальти, уругваец сам породил все условия для скоса от Вацлика и не раз вываливался на острые позиции. После ЧМ-2018 Луис покрылся серым, но эпизоды у ворот севильцев показали, что форвард идет на поправку. У Суареса по-прежнему сбит прицел, но топовому нападающий нужен всего лишь один мяч, чтобы вернуть его на нужное место. Пенальти этому явно поспособствует.

Дембеле не полноценно заменил Месси, но регулярно оказывался свободным. У Усмана добротные дриблинг и скорость, но порой француз заигрывается и теряет мяч, получая гневный писк от Суареса. Если Дембеле начнет поднимать голову во время атак, то опасных моментов у ворот соперника увеличится вдвое.

Еще у «Барсы» есть поддержка из центра в виде Коутиньо, который руководит направлением атак и фантастически заряжает издали, дай ему простор, и Ракитича – менее заметного впереди, но умело связывающего нападение и оборону.

Филиппе КоутиньоGetty Images

Все четверо отстояли профпригодность без аргентинского гения за 60 минут с «Севильей», но главный перфоманс устроил Тер Штеген. Хоть Марк-Андре и пропустил двушку, за которую вряд ли стоит предъявлять, кипер дважды сотворил невероятные сэйвы: сначала немец парировал полумертвые удары, а потом успевал на добивание с пары метров.

В октябрьском Класико вряд ли есть железный фаворит, но светлых пятен у «Барсы» виднеется больше. Команды находятся в примерно равных условиях – вопрос: успеют ли Вальверде и Лопетеги замуровать пробоины, которых у Хулена за девять туров образовалось чуть больше, чем у Эрнесто.

«Барселона» – «Севилья» – 4:2

Месси и Коутиньо с претензией на самый красивый страйк и еще 4 гола после травмы Лео

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