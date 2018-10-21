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Marca: Солари или Гути могут заменить Хулена Лопетеги в «Реале» в самое ближайшее время

Marca: Солари или Гути могут заменить Лопетеги в «Реале» в самое ближайшее время
Eurosport

1 час назад

А как же обещание Переса?

Руководство «Реала» может совсем скоро уволить главного тренера Хулена Лопетег.

Несмотря на то, что по информации Cadena SER Флорентино Перес обещал тренеру сохранение места до матча ЛЧ против «Виктории», вероятность отставки Лопетеги еще до этой игры очень велика.

Заменить Хулена может Сантьяго Солари, который играл за королевский клуб, а сейчас возглавляет «Кастилью», сообщает Marca. По данным AS, Перес видит кандидатом на замену другого экс-игрока «Реала» – Гути. Флорентино считает, что он может повторить путь Зинедина Зидана. А в долгосрочной перспективе президент «Мадрида» хотел бы видеть во главе команды Маурисио Почеттино.

  • Мадридцы проиграли «Леванте». Это поражение стало третьм подряд и четвертым за 5 последних матчей.
  • Следующий матч в Примере у «Реала» – Класико с «Барселоной».
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