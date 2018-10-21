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Винисиус словил удаление за эпическую симуляцию и повторил жест Роналду, похлопав по эмблеме «Реала»

Винисиус словил удаление за эпическую симуляцию и повторил жест Роналду, похлопав по эмблеме «Реала»
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Криша еще помнят.

Полузащитник «Реала» Винисиус пропустит матч с «Барселоной» из-за удаления в игре за вторую команду мадридцев «Кастилью» против «Сельты B».

На 86-й минуте при счете 1:1 бразилец упал в штрафной, но судья не купился на мольбы Винисиуса и показал нападающему желтую карточку, которая стала второй.

Перед уходом с поля Винисиус несколько раз похлопал по эмблеме клуба. Так сделал Криштиану Роналду, когда в 2015 году его удалили в матче с «Кордобой».

А еще в этом матче бразилец шикарно положил со штрафного.

  • Винисиус в четырех матчах за «Кастилью» забил 3 мяча.
  • Он дважды выходил в составе главной команды «Реала», но результативными действиями не отметился.
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