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Cadena COPE: «Реал» может купить Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно
Флорентино Перес срочно ищет звездного игрока – ему нужно спасать провальный сезон.
Мадридский «Реал» находится в поиске нападающего, который усилит команду в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Cadena COPE Маноло Ламы, «Реал» изучает возможность трансфера шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который в настоящий момент выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В сезоне-2009/10 Ибрагимович выступал за «Барселону».
- 37-летний швед стал игроком «Гэлакси» в марте текущего года.
- «Реал» идет на седьмой строчке в Примере. Команда не побеждала с 22 сентября.
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