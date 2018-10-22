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Cadena COPE: «Реал» может купить Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно

Cadena COPE: «Реал» может купить Ибрагимовича в зимнее трансферное окно
Eurosport

1 час назад

Флорентино Перес срочно ищет звездного игрока – ему нужно спасать провальный сезон.

Мадридский «Реал» находится в поиске нападающего, который усилит команду в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Cadena COPE Маноло Ламы, «Реал» изучает возможность трансфера шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который в настоящий момент выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

  • В сезоне-2009/10 Ибрагимович выступал за «Барселону».
  • 37-летний швед стал игроком «Гэлакси» в марте текущего года.
  • «Реал» идет на седьмой строчке в Примере. Команда не побеждала с 22 сентября.

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