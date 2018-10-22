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Хут: «Я не смотрю Класико, это ****** [шлак]: 20 парней стоят вокруг судьи, кто-то держится за лицо»
Суровый немец разнес пиренейских неженок.
Защитник «Лестера» Роберт Хут раскритиковал поведение игроков «Реала» и «Барселоны» во время Эль Класико.
«Я больше не смотрю матчи между «Барсой» и «Реалом». Это ****** [шлак] – 20 парней стоят вокруг рефери, кто-то держится за лицо. Как только вижу Эль Класико, сразу выключаю.
Я могу понять нырки. Нет разницы между нырками и тем, как я хватаю кого-нибудь за футболку, – и то, и другое вне рамок правил. Но притворяться, что тебе больно, – это вообще не имеет отношения к спорту. Это просто меня бесит. Я не могу представить, чтобы в другом виде спорта это было приемлемо», – приводит слова Хута Daily Mail со ссылкой на The Times.
- В 2016 году Хут в составе «Лестера» сенсационно выиграл чемпионат Англии.
- До «Лестера» немец выступал за «Сток Сити», «Мидлсбро» и «Челси».
- Ближайший матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 28 октября.
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