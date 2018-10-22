Президент «Барселоны» Бартомеу: «Контракт с Вальверде действует до конца сезона-2019/20»

«Барселона» проапдейтила контракт главного тренера Эрнесто Вальверде. Старое соглашение с коучем истекало летом 2019 года, а теперь действует до 2020-го.

«Хотел бы прояснить этот момент. Контракт с Вальверде действует этот сезон и следующий. Есть пункт, по которому одна из сторон может разорвать соглашение, выплатив компенсацию», – процитировал Mundo Deportivo слова президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу в эфире испанского телевидения.

«Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге.

У лидера испанского чемпионата 18 очков.

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