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Президент «Барселоны» Бартомеу: «Контракт с Вальверде действует до конца сезона-2019/20»

Президент «Барселоны»: «Контракт с Вальверде действует до конца сезона-2019/20»
Eurosport

46 мин. назад

Руководство каталонцев довольно результатами.

«Барселона» проапдейтила контракт главного тренера Эрнесто Вальверде. Старое соглашение с коучем истекало летом 2019 года, а теперь действует до 2020-го.

«Хотел бы прояснить этот момент. Контракт с Вальверде действует этот сезон и следующий. Есть пункт, по которому одна из сторон может разорвать соглашение, выплатив компенсацию», – процитировал Mundo Deportivo слова президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу в эфире испанского телевидения.

  • «Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге.
  • У лидера испанского чемпионата 18 очков.
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