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Юниор «Реала» чуть не травмировал Рамоса на тренировке, за что получил 2 жесточайших пинка мячом

Юниор «Реала» чуть не травмировал Рамоса на тренировке, за что получил 2 жесточайших пинка мячом
Eurosport

1 час назадОбновлено 15 мин. назад

Но потом кэп «Мадрида» извинился.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос даже напарникам напоминает, с кем они имеют дело.

Во время групповых упражнений 21-летний защитник Серхио Регилон не слишком аккуратно сыграл против Рамоса, едва не травмировав партнера по команде. В ответ капитан «Реала» дважды смачно приложился мячом по голени младшего товарища.

Позже Серхио признал, что погорячился.

«Обыкновенная ситуация, хотя может показаться, что это не так. Но это не оправдание, я не должен был так реагировать. Всегда бьемся до конца, верно, Регилон?» – твитнул испанец.

  • В финале ЛЧ-2017/18 Рамос травмировал двух игроков «Ливерпуля» – Салаха и Кариуса.
  • Во время матча Лиги наций Серхио наступил на Рахима Стерлинга, но позже в твиттере доказал невиновность.
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