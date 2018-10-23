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Хави: «Без сомнений, Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду»

Хави: «Без сомнений, Месси сильнее Роналду»
Eurosport

1 час назад

Физически?

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес назвал Лионеля Месси сильнейшим игроком в истории футбола.

«Лео – сильнейший футболист из тех, с которыми я играл. Он единственный, кто может делать разницу в одиночку, причем в любой момент матча.

Значит ли это, что Месси сильнее Роналду? Да, без сомнений. Для меня Месси – сильнейший игрок в мире. Да что там в мире – сильнейший в истории», – приводит слова Хави sport.news.am.

  • В прошедшем туре испанской Примеры Месси получил травму руки.
  • Аргентинец пропустит минимум три недели и не сыграет против «Реала» – матч с «галактикос» «Барса» проведет уже 28 октября.

Месси: «Удивился, что Роналду перешел в «Ювентус», не представлял его вне «Мадрида»

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