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Le10sport: «Реал» рассматривает Арсена Венгера на замену Хулену Лопетеги
Кресло спортдира «ПСЖ» уже грустит.
Возможно, Арсена Венгер вернется к работе раньше 2019 года.
Новостной твиттер-аккаунт «ПСЖ» сообщил, что боссы мадридского «Реала» связались с Арсеном Венгером. Испанский клуб проиграл в четырех из пяти последних матчах, и теперь перспективы Хулена Лопетеги выглядят еще более грустными.
Будущее Венгера СМИ также связывали с должностью спортивного директора «ПСЖ».
- Арсен Венгер покинул пост тренера «Арсенала» в апреле 2018 года.
- В недавнем интервью Арсен утверждал, что вернется к работе 1 января 2019 года.
- «Реал» занимает седьмую строчку таблицы Примеры с 14 очками.
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