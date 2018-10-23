Le10sport: «Реал» рассматривает Арсена Венгера на замену Хулену Лопетеги

Возможно, Арсена Венгер вернется к работе раньше 2019 года.

Новостной твиттер-аккаунт «ПСЖ» сообщил, что боссы мадридского «Реала» связались с Арсеном Венгером. Испанский клуб проиграл в четырех из пяти последних матчах, и теперь перспективы Хулена Лопетеги выглядят еще более грустными.

Будущее Венгера СМИ также связывали с должностью спортивного директора «ПСЖ».

Арсен Венгер покинул пост тренера «Арсенала» в апреле 2018 года.

В недавнем интервью Арсен утверждал, что вернется к работе 1 января 2019 года.

«Реал» занимает седьмую строчку таблицы Примеры с 14 очками.

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