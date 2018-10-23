Sport English: увольнение Хулена Лопетеги обойдется «Реалу» в 18 миллионов евро

В профессиональном плане испанский коуч «Реала» Хулен Лопетеги находится в незавидной ситуации – чего не скажешь о его финансовых перспективах.

По условиям контракта, который истекает в 2021 году, Лопетеги получает 6 миллионов евро за сезон и получит еще 18, если стороны расторгнут соглашение до срока его истечения, сообщил Sport English.

В качестве потенциального сменщика Лопетеги клуб рассматривает несколько кандидатур: Солари, Гути и Венгер.

«Реал» занимает седьмую строчку таблицы Примеры.

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