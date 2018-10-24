«Больше ты не индеец, сукин сын!» Кто будет рулить «Реалом», если «Барса» выиграет Эль Класико

Вылетел с «Атлетико» из Примеры

Самым дорогим трансфером в сезоне-1998/99 стал переход Денилсона из «Сан-Паулу» в «Бетис» – в пересчете на евро за бразильца выплатили 31,5 миллион. 22-летнего Сантьяго Солари оценили почти в 10 раз дешевле: «Ривер Плейт» получил от «Атлетико» всего 3,5 миллиона. Суммы серьезно отличались, но на игру команд футболисты влияли примерно одинаково. Первый сезон южноамериканцы закончили в середине таблицы Ла Лиги, а во второй и вовсе вылетели из Примеры.

В неудачный для мадридцев сезон-1999/00 Солари выступал под руководством Клаудио Раньери, Радомира Антича и Фернандо Самбрано. У каждого тренера полузащитник играл в основе и за девять месяцев намотал на газоне в районе 2200 минут – более насыщенного года в карьере Сантьяго не было. Но никакие минуты не удержали молодого вингера от бегства из Сегунды. Солари принял предложение «Реала» и попал в черный список фанатов «Атлетико». «Больше ты не индеец, сукин сын!» – кричал один из баннеров на первом для аргентинца мадридском дерби.

Сотворил один из лучших голов в истории ЛЧ

Контракт с «Реалом» кардинально изменил карьеру Сантьяго. Понадобилось меньше года, чтобы унять боль вылета из Примеры с таким большим клубом, как «Атлетико» – в первом же сезоне в новой команде Солари стал чемпионом Испании. Правда, игрового времени было уже не так много. «В полузащите и нападении конкуренция очень высока, ведь у нас есть Рауль, Зидан, Фигу, Морьентес. Нужно быть терпеливым, даже если знаешь, что можешь держать уровень», – игрок понимал, куда попал, и не дулся, если включался в матч только со скамейки.

Сантьяго Солари, Роберто Карлос, «Реал», «Байер»Getty Images

Зато самый важный матч в карьере Сантьяго отбегал полностью. В финале Лиги чемпионов-2001/02 аргентинец атаковал с левого фланга и страховал Роберто Карлоса, которого часто уносило к чужому угловому флажку. Решающий гол так и случился: спустившийся почти до центральной линии Солари забросом пустил в отрыв Карлоса, а бразилец доставил мяч до кунг-фу Зидана.

Знает, как завоевывать трофеи

За пять сезонов в королевском клубе Солари отыграл 167 матчей и отправился в главное европейское гнездо аргентинских футболистов – миланский «Интер». Во второй половине нулевых в Серии А доминировали именно «нерадзурри», поэтому перед возвращением в Аргентину Сантьяго трижды выиграл чемпионат Италии. В составе «Интера» и «Реала» полузащитник взял девять трофеев – дух победителя в нем точно есть.

Сантьяго Солари, «Интер»Getty Images

В тренерской карьере Солари завоевателем себя еще не проявил, потому что нигде серьезнее «Кастильи» не работал. Но тяга к победам у 42-летнего коуча никуда не пропала, дайте только шанс: «Я обожаю футбол и наслаждаюсь им по-новому. Когда возникает возможность, всегда участвую в матчах с бывшими профи». При этом Сантьяго еще два года назад раскрыл цели: «Да, я хочу тренировать в Примере. Но всему свое время». Похоже, время пришло.

Верит в Винисиуса

В июле в распоряжении «Реала» появился Винисиус Жуниор – новый Неймар, второй Эдегор или просто тинейджер, за которого заплатили 45 миллионов евро. Летом бразилец съездил с основой в Штаты, живенько побегал в матчах против европейских топов, но сезон начал все равно во второй команде.

Солари сразу понял, что с парня нужно снять давление и создать условия для прогресса: «Винисиусу всего 18, сейчас он должен приспособиться к новой футбольной культуре, новому языку и партнерам. Это нелегко, поэтому клуб должен сделать все, чтобы помочь игроку в такой ситуации. Он молодой парень, которому нужно терпение и время для развития». Жуниор оценил заботу тренера и в пяти матчах за «Кастилью» забил четыре раза.

Восхищается Месси

Как и любой аргентинец, Солари поклонник творчества Лионеля Месси. В 2013-м Сантьяго имел неосторожность сравнить Лео с Криштиану Роналду: «Стабильность Месси в течение четырех-пяти последних лет – это невероятно, сверхчеловеческий уровень. То, чего достиг Лео в последнее время, перевешивает успехи Роналду. Разница отображается в количестве «Золотых мячей». На тот момент Лео взял награду четыре раза, Криш – лишь однажды.

Португалец больше не тащит «Реал», но все равно непонятно, как фанаты «бланкос» простят Солари восхваление главного конкурента их кумира. В 2015-м Сантьяго также ляпнул, что Месси как будто выступает в другом виде спорта – теперь тренеру придется контролировать симпатии. Или решить вопрос созданием новой суперзвезды, которая зажжется в «Реале» – кажется, потенциал Винисиуса безграничен.

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