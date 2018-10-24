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«Больше ты не индеец, сукин сын!» Кто будет рулить «Реалом», если «Барса» выиграет Эль Класико

«Больше ты не индеец, сукин сын!» Кто будет рулить «Реалом», если «Барса» выиграет Эль Класико
Илья Яшинин

1 час назад

Marca уверена, что Сантьяго Солари из «Кастильи» вот-вот заменит Хулена Лопетеги.

Вылетел с «Атлетико» из Примеры

Самым дорогим трансфером в сезоне-1998/99 стал переход Денилсона из «Сан-Паулу» в «Бетис» – в пересчете на евро за бразильца выплатили 31,5 миллион. 22-летнего Сантьяго Солари оценили почти в 10 раз дешевле: «Ривер Плейт» получил от «Атлетико» всего 3,5 миллиона. Суммы серьезно отличались, но на игру команд футболисты влияли примерно одинаково. Первый сезон южноамериканцы закончили в середине таблицы Ла Лиги, а во второй и вовсе вылетели из Примеры.

В неудачный для мадридцев сезон-1999/00 Солари выступал под руководством Клаудио Раньери, Радомира Антича и Фернандо Самбрано. У каждого тренера полузащитник играл в основе и за девять месяцев намотал на газоне в районе 2200 минут – более насыщенного года в карьере Сантьяго не было. Но никакие минуты не удержали молодого вингера от бегства из Сегунды. Солари принял предложение «Реала» и попал в черный список фанатов «Атлетико». «Больше ты не индеец, сукин сын!» – кричал один из баннеров на первом для аргентинца мадридском дерби.

Сотворил один из лучших голов в истории ЛЧ

Контракт с «Реалом» кардинально изменил карьеру Сантьяго. Понадобилось меньше года, чтобы унять боль вылета из Примеры с таким большим клубом, как «Атлетико» – в первом же сезоне в новой команде Солари стал чемпионом Испании. Правда, игрового времени было уже не так много. «В полузащите и нападении конкуренция очень высока, ведь у нас есть Рауль, Зидан, Фигу, Морьентес. Нужно быть терпеливым, даже если знаешь, что можешь держать уровень», – игрок понимал, куда попал, и не дулся, если включался в матч только со скамейки.

Сантьяго Солари, Роберто Карлос, «Реал», «Байер»

Сантьяго Солари, Роберто Карлос, «Реал», «Байер»Getty Images

Зато самый важный матч в карьере Сантьяго отбегал полностью. В финале Лиги чемпионов-2001/02 аргентинец атаковал с левого фланга и страховал Роберто Карлоса, которого часто уносило к чужому угловому флажку. Решающий гол так и случился: спустившийся почти до центральной линии Солари забросом пустил в отрыв Карлоса, а бразилец доставил мяч до кунг-фу Зидана.

Знает, как завоевывать трофеи

За пять сезонов в королевском клубе Солари отыграл 167 матчей и отправился в главное европейское гнездо аргентинских футболистов – миланский «Интер». Во второй половине нулевых в Серии А доминировали именно «нерадзурри», поэтому перед возвращением в Аргентину Сантьяго трижды выиграл чемпионат Италии. В составе «Интера» и «Реала» полузащитник взял девять трофеев – дух победителя в нем точно есть.

Сантьяго Солари, «Интер»

Сантьяго Солари, «Интер»Getty Images

В тренерской карьере Солари завоевателем себя еще не проявил, потому что нигде серьезнее «Кастильи» не работал. Но тяга к победам у 42-летнего коуча никуда не пропала, дайте только шанс: «Я обожаю футбол и наслаждаюсь им по-новому. Когда возникает возможность, всегда участвую в матчах с бывшими профи». При этом Сантьяго еще два года назад раскрыл цели: «Да, я хочу тренировать в Примере. Но всему свое время». Похоже, время пришло.

Верит в Винисиуса

В июле в распоряжении «Реала» появился Винисиус Жуниор – новый Неймар, второй Эдегор или просто тинейджер, за которого заплатили 45 миллионов евро. Летом бразилец съездил с основой в Штаты, живенько побегал в матчах против европейских топов, но сезон начал все равно во второй команде.

Солари сразу понял, что с парня нужно снять давление и создать условия для прогресса: «Винисиусу всего 18, сейчас он должен приспособиться к новой футбольной культуре, новому языку и партнерам. Это нелегко, поэтому клуб должен сделать все, чтобы помочь игроку в такой ситуации. Он молодой парень, которому нужно терпение и время для развития». Жуниор оценил заботу тренера и в пяти матчах за «Кастилью» забил четыре раза.

Восхищается Месси

Как и любой аргентинец, Солари поклонник творчества Лионеля Месси. В 2013-м Сантьяго имел неосторожность сравнить Лео с Криштиану Роналду: «Стабильность Месси в течение четырех-пяти последних лет – это невероятно, сверхчеловеческий уровень. То, чего достиг Лео в последнее время, перевешивает успехи Роналду. Разница отображается в количестве «Золотых мячей». На тот момент Лео взял награду четыре раза, Криш – лишь однажды.

Португалец больше не тащит «Реал», но все равно непонятно, как фанаты «бланкос» простят Солари восхваление главного конкурента их кумира. В 2015-м Сантьяго также ляпнул, что Месси как будто выступает в другом виде спорта – теперь тренеру придется контролировать симпатии. Или решить вопрос созданием новой суперзвезды, которая зажжется в «Реале» – кажется, потенциал Винисиуса безграничен.

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