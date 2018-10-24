ФИФА запретит проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) наложит запрет на проведение матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» в США.

Как утверждает Sport.es, соответствующий вопрос внесен в повестку дня совета ФИФА, заседание которого пройдет в Кигали (Руанда) в пятницу. Все указывает на то, что ФИФА поддержит позицию президента федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, выступившего против проведения игр Примеры за пределами страны.

Ранее стало известно, что встреча 21-го тура между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США.

В сентябре появилась информация, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в Штатах.

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