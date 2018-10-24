Eurosport

ФИФА запретит проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США

ФИФА запретит проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США
Eurosport

1 час назад

Джанни Инфантино поставит крест на симпатичной идее.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) наложит запрет на проведение матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» в США.

Как утверждает Sport.es, соответствующий вопрос внесен в повестку дня совета ФИФА, заседание которого пройдет в Кигали (Руанда) в пятницу. Все указывает на то, что ФИФА поддержит позицию президента федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, выступившего против проведения игр Примеры за пределами страны.

  • Ранее стало известно, что встреча 21-го тура между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США.
  • В сентябре появилась информация, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в Штатах.

«Домашние игры надо проводить дома». Джанни Инфантино выступил против матча «Барселоны» в США

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на нас в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Даллас» был без Радулова, «Лос-Анджелес» – с Ковальчуком, но «Кингс» все равно проиграли

03:59
Популярные видео
Дадонов щегольнул ассистом, Мамин поколотил «рейнджера», но «Флорида» все равно проиграла
 272 просмотров4 ч
Шедевр Кросби, ловкий ассист Малкина и 1+1 Макдэвида в схватке главных звезд НХЛ
 450 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться