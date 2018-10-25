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Вальверде: «Реал» будет еще опаснее. Несмотря на кризис, они захотят доказать, что все еще сильны»
Тренер «Барсы» осторожен в словах.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Интером» поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Реалом».
«Реал» будет еще опаснее. Они выйдут биться против нас, хотя «Реал» сейчас в кризисе, они захотят доказать, что все еще сильны. Это так, у них великолепные игроки.
Мы должны забыть сегодняшнюю игру. Необходимо двигаться дальше», – цитирует Вальверде Goal.
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