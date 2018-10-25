Вальверде: «Реал» будет еще опаснее. Несмотря на кризис, они захотят доказать, что все еще сильны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Интером» поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Реалом».

«Реал» будет еще опаснее. Они выйдут биться против нас, хотя «Реал» сейчас в кризисе, они захотят доказать, что все еще сильны. Это так, у них великолепные игроки.

Мы должны забыть сегодняшнюю игру. Необходимо двигаться дальше», – цитирует Вальверде Goal.

Класико пройдет 28 октября.

Впервые за 11 лет оно пройдет без участия Лионеля Месси.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте