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Вальверде: «Реал» будет еще опаснее. Несмотря на кризис, они захотят доказать, что все еще сильны»

Вальверде: «Реал» будет еще опаснее. Несмотря на кризис, они захотят доказать, что все еще сильны»
Eurosport

29 мин. назад

Тренер «Барсы» осторожен в словах.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Интером» поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Реалом».

«Реал» будет еще опаснее. Они выйдут биться против нас, хотя «Реал» сейчас в кризисе, они захотят доказать, что все еще сильны. Это так, у них великолепные игроки.

Мы должны забыть сегодняшнюю игру. Необходимо двигаться дальше», – цитирует Вальверде Goal.

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