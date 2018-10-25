Златан Ибрагимович прилетит и спасет «Реал». Или не Златан

Без Роналду на «Реал» смотреть больнее, чем на сварку. Вертухи Бэйла деактивировались, Диас много прыгает, но не попадает по мячу, а у Бензема всегда был только один талант – лупить не по углам, а строго во вратаря, причем желательно прямо в руки.

В итоге расклад крайне печален – пока гениальные криэйторы из полузащиты выдумывают железобетонные моменты, форварды бездарно их зарывают. Теперь гол в ворота «Леванте» считается ачивкой (ура, прервали серию!), а победа над чешскими кротами – триумфом.

Если Флорентино Перес еще сохранил остатки адекватности, то явно понимает: зимой нужно брать недорогого, возрастного, но надежного снайпера. Учитывая, что в этом году УЕФА отменила правило заигранности в еврокубках, «Реал» однозначно должен инвестировать в человека, который вонзит больше, чем все сегодняшние напы «бланкос» вместе взятые.

Карим Бензема, «Реал»Eurosport

Ниже – шорт-лист самых продвинутых кандидатур.

Радамель Фалькао

Тигру стоит подойти к Анри и поговорить с ним как форвард с форвардом – тогда Тьерри по-любому отпустит колумбийца. Ну, серьезно: «Монако» тонет, атаки нет, Лиги чемпионов (и даже ЛЕ) в следующем сезоне тоже явно не будет. И зачем Радамелю гнить в этой дыре, если можно последний раз в жизни показаковать за топ-клуб?

Летом «Реал» предметно обхаживал монегасков по поводу Фалькао, но те морщились, рассчитывая, что Жардим создаст суперкоманду вокруг Головина. План провалился, поэтому зимой Вадим Васильев стопроцентно будет сговорчивее – «Монако» поторгуется, выбьет 20-30 млн и летом эффективно вложится в очередную молодежь.

Для «Реала» все тоже супер. Несмотря на то, что в феврале Тигру бахнет 33 года, он все еще прыгуч, могуч и резок. К тому же не придется избавляться от Бензема – француз продолжит освобождать пространство, а Радамель будет закидывать по две-три банки за матч.

Радамель Фалькао, «Монако» – «Боруссия»Imago

Златан Ибрагимович

Король приехал в Штаты, слегка напрягся и ввалил за полгода в «Гэлэкси» больше, чем за полтора сезона в «МЮ». Есть два варианта: либо MLS – деревенская лига, либо Златан не врал, когда говорил, что с годами становится только сильнее.

В любом случае, мадридский вариант не утопия. Во-первых, 37-летний швед все еще качественно мочит из-за штрафной, хладнокровно реализует выходы раз на раз и филигранно исполняет акробатические трюки на стандартах.

Во-вторых, Ибра заряжен: после тяжеленной травмы он снова поверил в себя и теперь жаждет взять первый Кубок чемпионов в карьере. В-третьих, шведа можно забрать бесплатно – ну, или за символические деньги. В-четвертых, никуда не делась обида Златана на «Барсу» – он точно мечтает проучить каталонцев.

Поэтому долой мысли о возрасте. Златан в «Реале» – потенциально главная сделка зимы.

Видео - Златан забил два гола, заработал пеналь и вообще поиздевался над «Ванкувером» 03:11

Эдин Джеко

Любимый игрок всех, кто увлекается продвинутой статистикой. Босниец феерически крут в штрафной (в среднем 3,5 удара из ее пределов), бережно относится к моментам и замечательно скидывает мячи под удар – для 193-сантиметровой шпалы у него роскошные показатели ассистов (19 штук за два с небольшим сезона).

Самое важное для «Реала» – скиллы Джеко в Лиге чемпионов: в этом турнире он уложил 13 мячей за два последних розыгрыша (больше только у Криша). Расклад простой: переговоры с «Ромой» и лично с Мончи будут изнурительными, душными и нервными, зато «Мадрид» гарантированно получит форварда, который еще минимум пару лет будет забивать от 25 голов за сезон. Чудесный кандидат – даже жаль, что «волки» заломят неподъемную цену.

Эдин Джеко, «Рома»Getty Images

Гонсало Игуаин

«Ювентусу» Пипита не нужен, а в «Милане» сейчас обстановка депрессивнее, чем в сельском техникуме. Перспектив – ноль, денег в обрез, с тренером ничего не понятно. Словом, ни одного намека на камбэк в грандиозные нулевые.

«Россонери» абсолютно не заслуживают Игуаина, а он сам страдает, осознавая, что в Турине от него избавились, как от грязной гетры. Пора вымаливать у хозяев (то есть у «Юве») возвращение в «Мадрид» – там сейчас просто нет финишеров уровня Гонсало.

Правда, существует неприятнейший нюанс – проклятие Пипиты. Этот парень всегда проваливается в финалах – Пересу важно помнить об этом, если Фло надумает привезти Игуаина на «Бернабеу».

Гонсало Игуаин, «Милан»Getty Images

Альваро Мората

Самый примитивный сценарий – постучаться в «Челси», выпросить аренду на полгода и устроить третье пришествие Мораты в Мадрид. У него так себе реализация, никакущие отношения с лондонскими фанами и печальная голевая статистика, но все эти факты перечеркиваются сезоном-2016/17, когда Альваро рубился за «бланкос» и вонзил 15 мячей, несмотря на минимум игрового времени.

Аренда Мораты запросто может оказаться провальной, но все равно не дотянет до Диаса по шкале бесполезности. Поэтому в целом Пересу можно рискнуть – если что, осудят не его, а форварда, который раскидывал понты («Хочу играть всегда»), но не вывез их.

Альваро МоратаReuters

Халк

Повторить его зарплату (20 млн евро в год) никто не в силах, но едва ли Живанилду отклонит мадридский оффер – не секрет, что все бразильцы с детства мечтают о «Реале». Вторая веская причина для отказа от зверского азиатского контракта – Кубок Америки-2019: с «Бернабеу» катапультироваться в заявку сборной гораздо проще, чем из китайской комы.

Зачем «Реалу» Халк? Чтобы делать разницу. Всегда приятно, когда на лавке есть парень, которого можно выпустить на полчаса с простой задачей – раз пять шмякнуть по воротам. Процент попаданий у Живанилду гораздо выше среднего, так что трансфер будет не менее продуктивным, чем прошлогодний приезд Паулиньо в «Барсу».

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