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Atresmedia Deportes: руководство «Барселоны» навязало Эрнесто Вальверде Малкома
Теперь понятно, почему бразилец так редко выходит на поле.
Журналист Atresmedia Deportes Хави Риера рассказал, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не нуждался в покупке бразильского вингера Малкома.
«Вам нужно знать, что Вальверде никогда не просил руководство клуба купить Малкома. Это основной момент. Малкома купили потому, что этого хотели Хосеп Сегура и Эрик Абидаль.
Они увидели в нем хорошую возможность инвестировать деньги. Когда футболист приходит в команду, но его не хочет тренер, у него всегда возникнут трудности с получением игрового времени. Всегда.
Сегура и Абидаль увидели в Малкоме самородка. Ему всего 21 год, а его цена (40 миллионов евро) не была слишком высокой. «Барса» поступала так и в прошлом, когда цена на молодого игрока рассматривалась как приемлемая», – приводит слова Риеры Tribalfootball.
- Сегура – спортивный директор «Барсы», Абидаль – технический секретарь клуба.
- В текущем сезоне Малком сыграл за «Барселону» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 27 минут.
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