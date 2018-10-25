Atresmedia Deportes: руководство «Барселоны» навязало Эрнесто Вальверде Малкома

Журналист Atresmedia Deportes Хави Риера рассказал, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не нуждался в покупке бразильского вингера Малкома.

«Вам нужно знать, что Вальверде никогда не просил руководство клуба купить Малкома. Это основной момент. Малкома купили потому, что этого хотели Хосеп Сегура и Эрик Абидаль.

Они увидели в нем хорошую возможность инвестировать деньги. Когда футболист приходит в команду, но его не хочет тренер, у него всегда возникнут трудности с получением игрового времени. Всегда.

Сегура и Абидаль увидели в Малкоме самородка. Ему всего 21 год, а его цена (40 миллионов евро) не была слишком высокой. «Барса» поступала так и в прошлом, когда цена на молодого игрока рассматривалась как приемлемая», – приводит слова Риеры Tribalfootball.

Сегура – спортивный директор «Барсы», Абидаль – технический секретарь клуба.

В текущем сезоне Малком сыграл за «Барселону» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

«Малком – неверный парень». Главные мемы про самый подлый трансфер лета

Курлык! Подписывайся на наш твиттер