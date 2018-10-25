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Atresmedia Deportes: руководство «Барселоны» навязало Эрнесто Вальверде Малкома

Atresmedia Deportes: руководство «Барселоны» навязало Вальверде Малкома
Eurosport

18 мин. назад

Теперь понятно, почему бразилец так редко выходит на поле.

Журналист Atresmedia Deportes Хави Риера рассказал, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не нуждался в покупке бразильского вингера Малкома.

«Вам нужно знать, что Вальверде никогда не просил руководство клуба купить Малкома. Это основной момент. Малкома купили потому, что этого хотели Хосеп Сегура и Эрик Абидаль.

Они увидели в нем хорошую возможность инвестировать деньги. Когда футболист приходит в команду, но его не хочет тренер, у него всегда возникнут трудности с получением игрового времени. Всегда.

Сегура и Абидаль увидели в Малкоме самородка. Ему всего 21 год, а его цена (40 миллионов евро) не была слишком высокой. «Барса» поступала так и в прошлом, когда цена на молодого игрока рассматривалась как приемлемая», – приводит слова Риеры Tribalfootball.

  • Сегура – спортивный директор «Барсы», Абидаль – технический секретарь клуба.
  • В текущем сезоне Малком сыграл за «Барселону» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

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