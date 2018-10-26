Eurosport

«Барса» – фаворит против «Реала». Радио Eurosport про команду недели

«Барса» – фаворит против «Реала». Радио Eurosport про команду недели
Радио Eurosport

35 мин. назад

Болельщик «Барселоны» добавит этот подкаст в избранное.

Главный редактор Eurosport Максим Акманцев и редактор ленты новостей Тимофей Яценко разобрали «Барселону», Месси и всех твоих любимцев. Все, что ты хотел знать о команде Вальверде.

Подкаст на SoundCloud

Подписывайтесь на наш канал на саундклауде, иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем. Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:

Горячая ссылка на Eurosport.ru в iTunes

  • В Лиге чемпионов «Барса» идет без потерь, обыграв «Интер», ПСВ и «Тоттенхэм».
  • В чемпионате Испании «блауграна» тоже первая – 18 очков после девяти туров.
  • 28 октября каталонцы проведут Класико с «Реалом».
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Снайпер Хара ввалил «Филадельфии» сначала от синей линии, а потом – из-за своих ворот

02:48
Популярные видео
Сутер провел 1000-й матч в НХЛ и отпраздновал ассистом на гол «Лос-Анджелесу»
 240 просмотров8 ч
Топ-10 голов Златана в MLS. Столь ослепительного хит-парада ты не видел никогда
6 157 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться