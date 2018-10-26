Eurosport
«Барса» – фаворит против «Реала». Радио Eurosport про команду недели
Болельщик «Барселоны» добавит этот подкаст в избранное.
Главный редактор Eurosport Максим Акманцев и редактор ленты новостей Тимофей Яценко разобрали «Барселону», Месси и всех твоих любимцев. Все, что ты хотел знать о команде Вальверде.
Подписывайтесь на наш канал на саундклауде, иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем. Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:
Горячая ссылка на Eurosport.ru в iTunes
- В Лиге чемпионов «Барса» идет без потерь, обыграв «Интер», ПСВ и «Тоттенхэм».
- В чемпионате Испании «блауграна» тоже первая – 18 очков после девяти туров.
- 28 октября каталонцы проведут Класико с «Реалом».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте