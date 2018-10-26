«Барса» – фаворит против «Реала». Радио Eurosport про команду недели

Главный редактор Eurosport Максим Акманцев и редактор ленты новостей Тимофей Яценко разобрали «Барселону», Месси и всех твоих любимцев. Все, что ты хотел знать о команде Вальверде.

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В Лиге чемпионов «Барса» идет без потерь, обыграв «Интер», ПСВ и «Тоттенхэм».

В чемпионате Испании «блауграна» тоже первая – 18 очков после девяти туров.

28 октября каталонцы проведут Класико с «Реалом».

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