«Реал» и «Барселона» в депрессии. Не нужно смотреть Класико без Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Так получилось, что я не пропустил ни одного Класико за последние шесть лет. Всегда заранее обводил даты в календаре, бронировал бары и собирал друзей – короче, превращал матчи «Мадрида» с «Барсой» в главное событие выходных. Было приятно звонить и спрашивать: «Извините, а у вас еще остались столики на Эль Класико?» Именно с «Эль» – так афиша звучит гораздо пафоснее, наряднее и долгожданнее.

Когда в России не транслировали Ла Лигу, я долго копался в интернете, чтобы найти стрим в хорошем качестве. Когда этот стрим падал, я жутко переживал: а вдруг пропущу нечто важное? А вдруг сейчас забьют, а я не увижу? Прекрасно помню, как страдал в декабре 2016-го: в пабе рухнул интернет, и толпа мадридистов узнала про ответный гол Рамоса из пушей на смартфонах. Радость была странноватой – все пели и вопили, а параллельно переживали, что упустили исторический момент.

Серхио Рамос, «Барселона» – «Реал»Getty Images

Класико всегда было для меня чем-то великим и особенным, даже когда вообще не влияло на турнирные расклады. Кто выиграл, тот и король на ближайшие полгода. Кто слил, тот по умолчанию лузер. Это был матч за королевский статус, дерби двух философий, борьба Испании с Каталонией – однозначно самая принципиальная, горячая и зрелищная дуэль в Европе. В общем, атмосфера вокруг обычного футбола раздулась настолько, что ни я, ни еще сотни тысяч людей элементарно не хотели думать о минусах Класико.

А потом к микрофону вышел Роберт Хут – прямолинейный бугай из Восточного Берлина, который чудом выиграл три Премьер-лиги и стал амбассадором древесины в Англии. На днях 191-сантиметровый защитник скукожился до размеров малыша из «Голого короля» и выдал всю правду о Класико.

Клоунские симуляции – раз. Бесстыжие атаки на судей – два. Затяжки времени, катания по траве, унылые апелляции – три. «Как только вижу Эль Класико, сразу выключаю телевизор», – финализировал Хут, словно поздравляя Noize MC с 10-летием альбомной версии легендарного трека «Из окна».

Луис Суарес, Лионель Месси, Дани Карвахаль (Барселона – Реал Мадрид)Getty Images

Роберт прав абсолютно во всем. Матчи «Реала» и «Барселоны» давно мутировали в самый переоцененный футбольный ивент на планете, в грустный праздник завышенных ожиданий. Конечно, бывают и гениальные встречи – например, когда Месси роскошно прикончил «Реал» и нацепил футболку на виртуальную вешалку. Но гораздо чаще после Класико обсуждают нырки, провокации и судью. Где ошибся, где кому-то помог, почему не поставил пенальти, почему не удалил, почему не зажег офсайд – и так до бесконечности. Нет ничего скучнее этой пустой болтовни – очень характерно, что именно она стабильно окружает матчи Мадрида с Каталонией.

Самое печальное, что Класико еще и деградирует. В нулевые Роналдиньо промышлял магией вне Хогвартса (было круто), затем наступила эпоха Роналду и Месси (важнейший баттл), а скоро не останется ничего – только красивая вывеска и ноль интриг.

Ближайшая игра на «Камп Ноу» – словно демо-версия стремительно уходящей эпохи. Криш уехал в Италию и воюет не с сине-гранатовыми монстрами, а с призраками прошлого. Лео повредил правую руку – теперь он бессилен даже в классическом армрестлинге против пятилетнего сына, не то что в футбол против «Мадрида».

Оба тренера – кромешные посредственности. Вальверде – просто серый коуч, который ни на что не влияет. Он может сколько угодно разбрасывать фишки по магнитной доске – все равно дорогущие игроки «блауграны» способны порвать любой клуб чисто за счет класса, без схем и заготовок.

Лионель Месси празднует гол в Эль Класико, болельщики ФК «Барселона» среди болельщиков ФК «Реал Мадрид»Getty Images

Хотя Лопетеги еще бездарнее, чем Эрнесто: обреченный на изгнание мужчина цепляется за должность отчаяннее, чем Нюхль из «Фантастических тварей» – за блестящие предметы. Перес все равно скоро уволит Хулена – достойнее было бы уйти самому, но баск верит в чудо и неустойку. Зря.

С турнирной точки зрения Класико тоже ничего не определит: и «Реал», и «Барса», и «Атлетико» теряют экстремально много, поэтому любой отрыв – условность. Сейчас не будет ни рекордов (Месси на отдыхе), ни провалов (Криш в последние сезоны плыл против «Барсы»), ни тактических сюрпризов, ни-че-го. Максимум – скандалы, нытье и актерство, как завещал старина Хут.

Гораздо логичнее потратить вечер воскресенья на что-то более приятное и полезное, чем дешевый спектакль в каталонском ТЮЗе. В Англии «Эвертон» уволит Моуринью, в Германии зарубятся «Вердер» с «Байером», а в России ЦСКА примет «Краснодар», который тонет без Мамаева.

Везде – куча огня, эмоций и маскулинности. Всего того, чего так не хватает опопсевшему Эль Класико.

Другие тексты Павла Городницкого про «Реал»:

Златан прилетит и спасет «Реал». Или не Златан

Лопетеги скоро вышвырнут из «Реала». Конте – лучшая замена, но есть нюансы