«Покинул Лондон, чтобы больше с подобным не столкнуться». Куртуа против Конте и Моуринью в «Реале»

Тибо Куртуа может скоро оказаться в очень знакомой ситуации.

El País передает, что в шорт-листе Флорентино Переса с кандидатурами на смену Хулена Лопетеги фигурируют две новые фамилии: Конте и Моуринью. Об этом стало известно в понедельник 22 октября. Футболисты «Реала» встревожились, даже флегматик Бензема, а Марсело и Рамос обратились к своим агентам за дополнительной информацией. Но один футболист мадридского клуба испытал самый глубокий шок.

«Не могу поверить! Я здесь единственный, кто поработал и с Конте, и с Моуринью. Я покинул Лондон, чтобы больше с чем-то подобным не столкнуться, и вот: в клуб придет либо Конте, либо Моуринью», – передает источник El País реакцию Куртуа. Он даже подчеркнул, что бельгиец побледнел, когда услышал такие известия.

Тибо добавил, что с трудом терпел психологические игры Моуринью и авторитарную политику Конте. По мнению бельгийца, которое приводит тот же источник, лучшим кандидатом станет коуч сборной Бельгии Роберто Мартинес – мужчина сможет разобраться на «Бернабеу».

Летом 2018 года Тибо перешел из «Реала» в «Челси», чтобы, по его словам, быть поближе к детям.

В 2018-м бельгиец получил награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.

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