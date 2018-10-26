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Лионель Месси вслед за Криштиану Роналду и Неймаром набрал 100 миллионов подписчиков в инстаграме

Месси вслед за Роналду и Неймаром набрал 100 миллионов подписчиков в инстаграме
Eurosport

1 час назад

Аргентинский бьютиблогер.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси преодолел знаменательную отметку по фолловерам в инстаграме.

На его аккаунт подписались уже 100 миллионов человек. Ранее из футболистов эту отметку преодолели только нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар.

  • Лео не порадует многомиллионную армию подписчиков в ближайшем Эль Класико – он пропустит его из-за перелома лучевой кости правой руки.
  • Месси получил травму в матче чемпионата Испании против «Севильи». Он уже пропустил матч ЛЧ с «Интером», но «Барселоне» это не помешало – 2:0.
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