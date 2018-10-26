Президент Ла Лиги: «Криштиану Роналду и Лео Месси потеряют от неучастия в Класико, а не наоборот»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал предстоящее Класико, которое пройдет без участия Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Думаю, это Криштиану и Месси потеряют от того, что не участвуют в Класико, а не наоборот. Оно ничего не теряет. Считаю, игра пройдет на самом высоком уровне. Это две великолепные команды, и они важнее конкретных игроков.

Думаю, стратегически отсутствие Криштиану и Месси – хорошая вещь для Класико. Эти матчи – звездный продукт Ла Лиги. Мы хотим, чтобы как можно больше матчей становились такими. «Барселона» против «Реала» – великолепный продукт, которые нужно делать еще лучше, чтобы его могли видеть болельщики по всему миру», – цитирует Тебаса AS.

Впервые с 2007 года в Класико не сыграют ни Лео, ни Криш. Месси получил перелом руки, Роналду летом перебрался в «Ювентус».

Матч «Барсы» и «Реала» пройдет 28 октября.

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