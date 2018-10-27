Eurosport
Спасительный голище «Вальядолида» на последних минутах, нацепивший широченную улыбку на лицо Роналдо
Питомцы не разочаровывают.
Испанская рубка «Вальядолида» и «Эспаньола» не выявила сильнейшего – 1:1 по итогу матча десятого тура Примеры.
Зато штрафной в исполнении футболиста «Вальядолида» Верде, завершившийся космическим голом в девятку, очень порадовал как минимум одного человека на стадионе. Президент клуба Роналдо поднялся с места и долго аплодировал подопечному, расплывшись в довольной улыбке.
- В Ла Лиге сейчас очень жарко: «Эспаньол» делит первое место с «Барселоной».
- «Вальядолид» занимает шестую строчку, опережая мадридский «Реал».
- 3 сентября Роналдо выкупил 51% акций «Вальядолида» за 30 миллионов евро.
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
«Доплатил бы за Месси из своего кармана». Роналдо возвращается в Ла Лигу, чтобы поднять «Вальядолид»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте