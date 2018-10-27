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Спасительный голище «Вальядолида» на последних минутах, нацепивший широченную улыбку на лицо Роналдо

Спасительный голище «Вальядолида» на последних минутах, нацепивший широченную улыбку на лицо Роналдо
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Питомцы не разочаровывают.

Испанская рубка «Вальядолида» и «Эспаньола» не выявила сильнейшего – 1:1 по итогу матча десятого тура Примеры.

Зато штрафной в исполнении футболиста «Вальядолида» Верде, завершившийся космическим голом в девятку, очень порадовал как минимум одного человека на стадионе. Президент клуба Роналдо поднялся с места и долго аплодировал подопечному, расплывшись в довольной улыбке.

  • В Ла Лиге сейчас очень жарко: «Эспаньол» делит первое место с «Барселоной».
  • «Вальядолид» занимает шестую строчку, опережая мадридский «Реал».
  • 3 сентября Роналдо выкупил 51% акций «Вальядолида» за 30 миллионов евро.
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