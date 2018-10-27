Спасительный голище «Вальядолида» на последних минутах, нацепивший широченную улыбку на лицо Роналдо

Испанская рубка «Вальядолида» и «Эспаньола» не выявила сильнейшего – 1:1 по итогу матча десятого тура Примеры.

Зато штрафной в исполнении футболиста «Вальядолида» Верде, завершившийся космическим голом в девятку, очень порадовал как минимум одного человека на стадионе. Президент клуба Роналдо поднялся с места и долго аплодировал подопечному, расплывшись в довольной улыбке.

В Ла Лиге сейчас очень жарко: «Эспаньол» делит первое место с «Барселоной».

«Вальядолид» занимает шестую строчку, опережая мадридский «Реал».

3 сентября Роналдо выкупил 51% акций «Вальядолида» за 30 миллионов евро.

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