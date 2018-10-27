Пеп Гвардиола – о Класико: «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим в важные моменты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча «Барселоны» и «Реала».

«Реал» хорошо начал сезон, сейчас у них спад, но все еще впереди. То, что Месси и Роналду в течение 10 лет вместе играли в Примере, способствовало росту испанского футбола. Класико – особенное дерби, я не вижу в нем фаворита. «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: 50-60 голов и ассисты в важные моменты», – цитирует Пепа Mundo Deportivo.

Класико пройдет 28 октября на «Камп Ноу».

Роналду летом 2018 года перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.

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