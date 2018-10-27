Экс-президент «Реала»: «Роналду ушел после того, как Перес предложил Неймару зарплату в 2 раза выше»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, как возможный трансфер Неймара повлиял на уход Кришитиану Роналду в «Ювентус».

«Перес был одержим подписанием Неймара. Он собирался предложить 350 миллионов евро «ПСЖ» и положить бразильцу зарплату в два раза больше, чем у Роналду. После этого Криштиану задумался о новом вызове. Для него все стало ясно: «Клуб хочет избавиться от меня». «Реал», конечно же, не отступит. Неймар – большая мечта президента, я думаю, он предпримет еще одну попытку», – цитирует Кальдерона Goal.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.

Неймар играет в Париже с 2017 года. Его трансфер из «Барселоны» стал самым дорогим в истории футбола – 222 миллиона евро.

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