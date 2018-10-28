Eurosport
«Барселона» – «Реал Мадрид»: перед Класико
Каталонцы ни разу не обыгрывали «Мадрид» без Лионеля Месси.
Класико можно обожать, можно ненавидеть, но нереально относиться к нему с равнодушием. Кто-то ждет крутейший перфоманс, кто-то – повод посмеяться над симуляциями взрослых мужчин. Но одно известно точно – все, кто любит футбол, включат трансляцию великого матча.
Противостояние остается большим даже без Месси и Роналду. Подобное, кстати, в последний раз случилось в 2007 году – тогда победил «Мадрид» (1:0).
Матч будет жарким, принципиальным и бескомпромиссным. Особенно, когда будут решаться тренерские судьбы. Если у Вальверде пока есть немного доверия боссов, то для Лопетеги все очень плохо. Даже ничья оставит его без работы – у Хулена нет выбора, и этим «Реал» становится еще опаснее.
Кто посмотрит матч по ТВ
На «Камп Ноу» с сыном приедет Месси – он повредил руку в игре с «Севильей». Еще не будет травмированных Умтити и Вермалена, что сделает связку Пике и Лангле безальтернативной.
Подразумевалось, что Месси заменит Дембеле, но недисциплинированный француз опоздал на собрание перед игрой с «Интером» и получил выговор. Лео и Суарес устали от выходок Усмана, а Рафинья забил «нерадзурри» – скорее всего, Алькантара опять усадит Дембеле в резерв.
У «Реала» есть проблемы с крайними защитниками, но Марсело, скорее всего, сыграет. Бразилец тренировался в общей группе, чего не скажешь о Карвахале – Дани провел сессию в стороне и занимался беговыми упражнениями. AS утверждает, что его заменит Начо.
У Лопетеги есть маленький джокер – дисквалификация Винисиуса за удаление в «Кастилье» отменена, и малыш может выйти в Класико.
Форма
У «Реала» все очень плохо – ситуацию не улучает даже скромная победа над мумиями из Чехии. В Примере «Мадрид» не побеждает уже четыре матча подряд: в них команда Лопетеги забила всего один мяч. «Реалу» накостыляли «Севилья», «Леванте» и «Алавес» – страшно представить, что будет на «Камп Ноу».
У «Барсы» тоже была серия без побед в Примере (тоже четыре матча), но она в прошлом. Во-первых, каталонцы оттянулись на «Севилье» (4:2), а во-вторых, поправили настроение сложной победой над «Интером» без Месси. Группа у «блауграны» серьезная, но у «сине-гранатовых» девять очков, а значит уже и плей-офф.
Кто что сказал
Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Отсутствие Роналду? У «Реала» нет Криштиану с начала сезона, а мы потеряли Месси неделю назад.
Конечно, Класико без Месси для «Барселоны» будет другим. Пришлось делать некоторые изменения в процессе подготовки к игре, но мы не беспокоимся по этому поводу. Отсутствие Месси и Роналду никак не должно влиять на противостояние «Барселоны» и «Реала». Класико существовало до них, будет существовать и после.
У нас должен быть особый стиль, есть ли Месси в составе или нет». (официальный сайт «Барселоны»)
Хулен Лопетеги, главный тренер «Реала»: «Я концентрируюсь на работе, потому что это лучшее, что я могу сделать. То, что вы пишете, не помогает команде становиться лучше или выигрывать. Мы стараемся повысить эффективность во всех зонах и подготовиться к требовательному матчу. Я не хочу тратить ни доли процента своей энергии на то, чтобы отвечать на вопрос об увольнении.
Отсутствие Месси? Мы концентрируемся на себе, пытаемся оптимизировать лучшие качества и усилить их по максимуму. И когда нужно, надо хорошо защищаться. Нас не волнует, есть или нет какой-то игрок у соперника». (официальный сайт «Реала»).
Лицом к лицу
- Рамос не пропустил ни одного Класико с 2005 года.
- «Реал» не проигрывает на «Камп Ноу» уже 4 матча подряд – две победы и две ничьи.
- Ни одна команда в Примере не обыгрывала «Реал» чаще «Барселоны» – 70. Но и «Реал» чаще всех в Ла Лиге обижал «Барсу» – 72 победы.
- «Барселона» забивала в каждом из 21-го последнего Класико. До лучшего достижения «Реала» осталась всего одна результативная игра.
- «Блауграна» не проигрывает дома уже 41 матч – 33 победы и 8 ничьих.
- Когда отсутствовал Месси, «Барса» не выиграла у «Реала» ни одного матча – 1 ничья и 1 поражение.
- Вальверде проиграл «Реалу» 12 матчей из 20 (6 побед и две ничьи). Это самая неудобная для Эрнесто команда Примеры.
- «Реал» забил 13 мячей в девяти стартовых матчах Примеры. Это худший результат с 2004 года.
Марко Асенсио и Жерар Пике, «Барселона» – «Реал»Getty Images
Люди в черном
Матч обслужит Санчес Мартинес – мужчина, который работал на прошлогоднем Класико, закончившемся крупной победой каталонцев (3:0).
«Реал» в 2018-м при Мартинесе не побеждал: ничья с «Вильярреалом» (2:2) и поражение от «Эспаньола» (0:1). «Барселона» при этом рефери разгромила «Вильярреал» (5:1) и «Алавес» (3:0).
В центре внимания
Покажет класс
В прошлом сезоне при Зидане «Реал» очень круто прессинговал, но Бускетс разбил даже такой напор. При Лопетеги с прессингом стало намного хуже – на ошибках мадридцев ловили «Атлетико» и даже «Алавес» с «Леванте». Серхио станет королем центра поля.
Обделается
Ошибки в прессинге освободят для «Барселоны» зоны, которые придется закрывать Рамосу. Серхио будет вынужден оставлять линию и бежать на перехват – в последнее время у него это получается все хуже. Еще опаснее станет, когда вперед убежит Марсело, а страховать придется и опорную зону, и левый фланг.
Серхио Рамос, «Барселона» – «Реал»Getty Images
Котировки букмекеров
Спецы не сомневаются, что «Барса» справится без Месси. Но «Реал» будет биться за коуча, а победа в Класико может реанимировать неудачно стартовавший клуб. Поставить на своих можно тут.
Победа «Барселоны»: 1,955
Ничья: 3,82
Победа «Реала»: 3,94
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