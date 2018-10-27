Тренер «Реала» Хулен Лопетеги: «Надеюсь, не умру после Класико»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рассказал об ожиданиях от Класико и о том, какую роль сыграет отсутствие лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Этой игре нет равных. Надеюсь, буду дышать и после Класико. Не думаю, что умру. У всех полный запас энергии, я сконцентрирован на том, чтобы помочь команде.

Отстуствие Месси? Мы фокусируемся на своей игре: как выжать максимум из собственных преимуществ. Мы в любом случае должны хорошо обороняться, независимо от того, есть ли какой-то игрок в составе команды соперника или нет», – цитирует Лопетеги Marca.

Класико пройдет на «Камп Ноу» 28 октября.

Лионель Месси не сыграет в матче из-за перелома руки.

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