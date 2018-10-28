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У Яго Аспаса родилась дочь – он всю ночь провел в больнице, а к вечеру вонзил хет-трик «Эйбару»

У Аспаса родилась дочь – он всю ночь провел в больнице, а к вечеру вонзил хет-трик «Эйбару»
Eurosport

1 час назад

Везде поспел.

За день до матча «Сельта» – «Эйбар» в семье форварда Яго Аспаса произошло радостное событие.

У футболиста родилась дочь, из-за чего он провел всю ночь в больнице. Об этом стало известно уже после игры.

Но зажечь в матче это ему нисколько не помешало. Первый гол Аспас забил уже на пятой минуте. Полагающийся событию жест прилагается.

36-я минута, и Яго уже оформляет дубль

А на 81-й случился хет-трик после перехвата и удара по пустым воротам.

  • «Сельта» разгромила соперников – 4:0.
  • В десяти матчах Примеры-2018/19 Аспас забил уже восемь мячей.
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