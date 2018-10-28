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Лео Месси и Криштиану Роналду нет, но в Класико новая крутая дуэль. Между вратарями
Тер Штеген против Куртуа.
После того, как ФИФА запретила Ла Лиге проводить матчи за рубежом, Хавьер Тебас окончательно выжил из ума. Перед воскресным матчем «Барсы» и «Реала» глава Примеры выплюнул абсурднейший тезис: Криштиану и Месси потеряют от неучастия в матче, само класико – нет.
Вывод Тебаса можно уничтожить логикой. Матчи «Реала» и «Барсы» – пожалуй, единственные в клубном сезоне, которые гарантированно привлекают попсового зрителя. Роль Криштиану и Месси в этом огромная. За счет узнаваемости звезды делились повышенным вниманием с партнерами. Без них класико по умолчанию стартует с заниженным интересом.
Криштиану Роналду и Лионель МессиGetty Images
Конкретно в этой игре селебрити точно компенсировали бы проблемы команд и слабые идеи тренеров. Вальверде не разобрался с тройкой страйкеров, его «Барса» в каждом матче пропускает контратаки. «Мадрид» мало создает и плохо реализует, а Лопетеги даже не думает менять стиль.
Противостояние Криштиану и Месси всегда было крутым даже с точки зрения тактики. Тренеры «Мадрида» натравливали на Лео персональную опеку: Моуринью использовал Пепе, Зидан давал важные инструкции Модричу и Каземиро. Роналду шикарно мониторил свободные зоны у «Барсы» – португалец открывался за спинами крайних защитников, либо соревновался в скорости с Пике.
Найти такой же возбуждающий версус невозможно. Достойную альтернативу предлагают лишь Куртуа и Тер Штеген. По нынешнему уровню они подходят больше всего – за последние полтора года киперы ярко проявили себя в важных турнирах.
Куртуа стал лучшим на чемпионате мира. Незначительная выборка слегка портит достижение, но против Бразилии Тибо выдал, возможно, самый яркий вратарский перфоманс сезона. Его эпизодические спасения в других матчах помогли Бельгии избежать проблем с ведением игры. У команды оставались шансы даже против Франции – этому напрямую поспособствовал Тибо.
Тер Штеген был одним из лучших в клубном сезоне. По итогу «Барса» пропустила всего 29 мячей в Ла Лиге. По системе ожидаемых голов должна была пропустить на 12 больше. То есть Тер Штеген избавил команду от 23% лишних мячей. По этому показателю он уступил только Де Хеа из «Юнайтед», Поупу из «Бёрнли» и Облаку из «Атлетико». Если учитывать среднее качество отбитого удара, Тер Штеген вообще вошел в тройку.
Самое интригующее перед Класико в том, что киперы хороши в совершенно разных компонентах. По стилю они не похожи друг на друга так же, как Криштиану и Месси.
Сильные качества Куртуа – работа на кроссах и выходы один на один. Чтобы унижать нападающих в воздухе, Тибо даже применял регбийные приемы на тренировках «Челси». Его спасения после выходов один на один – вообще искусство. Бельгиец дожидается, когда страйкер сделает последнее касание перед ударом и только потом покидает ворота. У нападающего остается меньше времени и меньше пространства. В мадридском дерби Куртуа дважды спас после выходов Гризманна и Косты.
Тер Штеген шикарно реагирует и играет ногами. Качества шот-стоппера проявляются как в позиционных атаках, так и в контрах соперника. Против «Севильи» Марк-Андре сделал два двойных сэйва, против «Реала Сосьедад» выручал в быстрых отрывах противника. В обоих случаях спасал в максимально важный момент: «Севилья» могла вернуться в игру, «Сосьедад» – развить преимущество.
Крутая техника немца – опыт детства. До десяти лет Тер Штеген играл в нападении – только потом тренер заметил, что у пацана странная манера бега и отправил его в ворота. В интервью ESPN Марк-Андре рассказывал, что старается быть еще одним полевым игроком и дает партнерам еще один вариант для паса.
Скиллы Тер Штегена и Куртуа однозначно пригодятся их командам на «Камп Ноу». «Мадрид» бессвязно прессингует и оставляет большие зоны между защитой и полузащитой – Марк-Андре наказывал за это даже «Баварию» Гвардиолы. Нынешняя «Барселона» часто выводит игроков один на один – Тибо способен помешать. Особенно важный навык, учитывая высокую линию защиты «Реала».
Вероятно, вратари определят даже характер матча. «Барселона» знает, что Куртуа не лучшим образом играет ногами – без Месси команда интенсивнее прессингует и может спровоцировать бельгийца на ошибку. «Мадрид» перешел на короткие передачи, но против Тер Штегена есть смысл вернуться к кроссам – немец не слишком хорош на выходах.
Тибо Куртуа («Реал»)Getty Images
Такое влияние киперов говорит в первую очередь о дефиците тренерских идей – противостояние Вальверде и Лопетеги, возможно, самое серое в Класико за последние десять лет. Но о классе Куртуа и Тер Штегена – тоже. У главного матча Испании давно не было такого яркого столкновения на уровне вратарей.
У дуэли есть даже слегка притянутый конфликт. В апреле Тер Штеген не включил Куртуа в пятерку лучших вратарей мира. В феврале вообще сказал, что не следит за бельгийцем. В этом есть логика (Тер Штеген играет в другом стиле), но Куртуа определенно обидно. Насладиться победой над коллегой по амплуа – дополнительная мотивация для Тибо перед Класико.
Ирония в том, что Куртуа стоит взять пример с соперника. Тер Штеген два года сидел за спиной Браво и даже думал уйти – стать своим он смог только на третий сезон в «Барсе». Трансфер Тибо не одобрили болельщики «Мадрида». Перфоманс с «Атлетико» позволил бельгийцу заслужить доверие. Воскресный матч – отличный шанс закрепить успех. И заодно переубедить Жорди Альбу, для которого лучшим вратарем мира остается именно Тер Штеген.
Твиттер Вячеслава Палагина, где будет еще больше Класико
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