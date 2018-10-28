Лео Месси и Криштиану Роналду нет, но в Класико новая крутая дуэль. Между вратарями

После того, как ФИФА запретила Ла Лиге проводить матчи за рубежом, Хавьер Тебас окончательно выжил из ума. Перед воскресным матчем «Барсы» и «Реала» глава Примеры выплюнул абсурднейший тезис: Криштиану и Месси потеряют от неучастия в матче, само класико – нет.

Вывод Тебаса можно уничтожить логикой. Матчи «Реала» и «Барсы» – пожалуй, единственные в клубном сезоне, которые гарантированно привлекают попсового зрителя. Роль Криштиану и Месси в этом огромная. За счет узнаваемости звезды делились повышенным вниманием с партнерами. Без них класико по умолчанию стартует с заниженным интересом.

Криштиану Роналду и Лионель МессиGetty Images

Конкретно в этой игре селебрити точно компенсировали бы проблемы команд и слабые идеи тренеров. Вальверде не разобрался с тройкой страйкеров, его «Барса» в каждом матче пропускает контратаки. «Мадрид» мало создает и плохо реализует, а Лопетеги даже не думает менять стиль.

Противостояние Криштиану и Месси всегда было крутым даже с точки зрения тактики. Тренеры «Мадрида» натравливали на Лео персональную опеку: Моуринью использовал Пепе, Зидан давал важные инструкции Модричу и Каземиро. Роналду шикарно мониторил свободные зоны у «Барсы» – португалец открывался за спинами крайних защитников, либо соревновался в скорости с Пике.

Найти такой же возбуждающий версус невозможно. Достойную альтернативу предлагают лишь Куртуа и Тер Штеген. По нынешнему уровню они подходят больше всего – за последние полтора года киперы ярко проявили себя в важных турнирах.

Куртуа стал лучшим на чемпионате мира. Незначительная выборка слегка портит достижение, но против Бразилии Тибо выдал, возможно, самый яркий вратарский перфоманс сезона. Его эпизодические спасения в других матчах помогли Бельгии избежать проблем с ведением игры. У команды оставались шансы даже против Франции – этому напрямую поспособствовал Тибо.

Тер Штеген был одним из лучших в клубном сезоне. По итогу «Барса» пропустила всего 29 мячей в Ла Лиге. По системе ожидаемых голов должна была пропустить на 12 больше. То есть Тер Штеген избавил команду от 23% лишних мячей. По этому показателю он уступил только Де Хеа из «Юнайтед», Поупу из «Бёрнли» и Облаку из «Атлетико». Если учитывать среднее качество отбитого удара, Тер Штеген вообще вошел в тройку.

Самое интригующее перед Класико в том, что киперы хороши в совершенно разных компонентах. По стилю они не похожи друг на друга так же, как Криштиану и Месси.

Сильные качества Куртуа – работа на кроссах и выходы один на один. Чтобы унижать нападающих в воздухе, Тибо даже применял регбийные приемы на тренировках «Челси». Его спасения после выходов один на один – вообще искусство. Бельгиец дожидается, когда страйкер сделает последнее касание перед ударом и только потом покидает ворота. У нападающего остается меньше времени и меньше пространства. В мадридском дерби Куртуа дважды спас после выходов Гризманна и Косты.

Тер Штеген шикарно реагирует и играет ногами. Качества шот-стоппера проявляются как в позиционных атаках, так и в контрах соперника. Против «Севильи» Марк-Андре сделал два двойных сэйва, против «Реала Сосьедад» выручал в быстрых отрывах противника. В обоих случаях спасал в максимально важный момент: «Севилья» могла вернуться в игру, «Сосьедад» – развить преимущество.

Крутая техника немца – опыт детства. До десяти лет Тер Штеген играл в нападении – только потом тренер заметил, что у пацана странная манера бега и отправил его в ворота. В интервью ESPN Марк-Андре рассказывал, что старается быть еще одним полевым игроком и дает партнерам еще один вариант для паса.

Скиллы Тер Штегена и Куртуа однозначно пригодятся их командам на «Камп Ноу». «Мадрид» бессвязно прессингует и оставляет большие зоны между защитой и полузащитой – Марк-Андре наказывал за это даже «Баварию» Гвардиолы. Нынешняя «Барселона» часто выводит игроков один на один – Тибо способен помешать. Особенно важный навык, учитывая высокую линию защиты «Реала».

Вероятно, вратари определят даже характер матча. «Барселона» знает, что Куртуа не лучшим образом играет ногами – без Месси команда интенсивнее прессингует и может спровоцировать бельгийца на ошибку. «Мадрид» перешел на короткие передачи, но против Тер Штегена есть смысл вернуться к кроссам – немец не слишком хорош на выходах.

Тибо Куртуа («Реал»)Getty Images

Такое влияние киперов говорит в первую очередь о дефиците тренерских идей – противостояние Вальверде и Лопетеги, возможно, самое серое в Класико за последние десять лет. Но о классе Куртуа и Тер Штегена – тоже. У главного матча Испании давно не было такого яркого столкновения на уровне вратарей.

У дуэли есть даже слегка притянутый конфликт. В апреле Тер Штеген не включил Куртуа в пятерку лучших вратарей мира. В феврале вообще сказал, что не следит за бельгийцем. В этом есть логика (Тер Штеген играет в другом стиле), но Куртуа определенно обидно. Насладиться победой над коллегой по амплуа – дополнительная мотивация для Тибо перед Класико.

Ирония в том, что Куртуа стоит взять пример с соперника. Тер Штеген два года сидел за спиной Браво и даже думал уйти – стать своим он смог только на третий сезон в «Барсе». Трансфер Тибо не одобрили болельщики «Мадрида». Перфоманс с «Атлетико» позволил бельгийцу заслужить доверие. Воскресный матч – отличный шанс закрепить успех. И заодно переубедить Жорди Альбу, для которого лучшим вратарем мира остается именно Тер Штеген.

Твиттер Вячеслава Палагина, где будет еще больше Класико

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