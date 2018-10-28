Антон Миранчук: «Класико без Месси – уже не картина Репина, а просто набросок неизвестного автора»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

«За кого буду болеть? За «Барселону», конечно! Это мой любимый клуб. Но без Месси Класико – уже не картина Репина, а просто набросок неизвестного автора», – сказал Антон в интервью Sportbox.ru.

Матч «Барселона» – «Реал» пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу», начало игры – в 18:15 мск.

На этой неделе Миранчук забил первый мяч «Локомотива» в Лиге чемпионов-2018/19 – Антон отличился в матче с «Порту» (1:3).

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