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Антон Миранчук: «Класико без Месси – уже не картина Репина, а просто набросок неизвестного автора»
Главный матч на планете потерял в красках.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
«За кого буду болеть? За «Барселону», конечно! Это мой любимый клуб. Но без Месси Класико – уже не картина Репина, а просто набросок неизвестного автора», – сказал Антон в интервью Sportbox.ru.
- Матч «Барселона» – «Реал» пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу», начало игры – в 18:15 мск.
- На этой неделе Миранчук забил первый мяч «Локомотива» в Лиге чемпионов-2018/19 – Антон отличился в матче с «Порту» (1:3).
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