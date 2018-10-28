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Угадай факты последнего Класико без Лео Месси и Криштиану Роналду

Угадай факты последнего Класико без Месси и Роналду
Le Buzz

1 час назад

Возможно, ты тогда еще не родился.

«Барселона» и «Реал» совсем скоро порадуют любителей футбола потрясной игрой, но есть один малоприятный факт – в Класико не встретятся Месси (травма) и Роналду (уехал в Италию). Чтобы обе звезды не выходили на поле в главном матче Испании – такого не случалось очень давно. Угадай, когда именно и другие факты последней встречи команд без Лео и Криша.

  • «Барселона» и «Реал» встретятся на «Камп Ноу» 28 октября в 18:15 (мск).
  • Каталонцы занимают вторую строчку в таблице Ла Лиги, мадридцы – восьмую.

Почитай текст Вячеслава Палагина, который рассказал о новых героях Класико в отсутствии Лео и Криша

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