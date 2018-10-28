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Угадай факты последнего Класико без Лео Месси и Криштиану Роналду
Возможно, ты тогда еще не родился.
«Барселона» и «Реал» совсем скоро порадуют любителей футбола потрясной игрой, но есть один малоприятный факт – в Класико не встретятся Месси (травма) и Роналду (уехал в Италию). Чтобы обе звезды не выходили на поле в главном матче Испании – такого не случалось очень давно. Угадай, когда именно и другие факты последней встречи команд без Лео и Криша.
- «Барселона» и «Реал» встретятся на «Камп Ноу» 28 октября в 18:15 (мск).
- Каталонцы занимают вторую строчку в таблице Ла Лиги, мадридцы – восьмую.
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