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«Мы окрашиваем футбол». Лионель Месси с сыном поучаствовали в могучем перфомансе фанатов на Класико

«Мы окрашиваем футбол». Месси с сыном поучаствовали в могучем перфомансе фанатов на Класико
Eurosport

1 час назад

Полезен даже на трибунах.

28 октября «Барселона» играет на «Камп Ноу» с мадридским «Реалом», а Лео Месси с загипсованной рукой помогает партнерам только морально.

На принципиальнейший матч «блауграны» Месси пришел с сыном Тьяго.

Не с пустыми руками – они взяли бумажки для масштабного перфа «сине-гранатовых» с фразой «Мы окрашиваем футбол».

  • Лионель пропустит около 6 недель из-за травмы.
  • В таблице Примеры все очень интересно: «Барселона» на втором месте, «Реал» – на девятом.
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