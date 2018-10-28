«Мы окрашиваем футбол». Лионель Месси с сыном поучаствовали в могучем перфомансе фанатов на Класико
Полезен даже на трибунах.
28 октября «Барселона» играет на «Камп Ноу» с мадридским «Реалом», а Лео Месси с загипсованной рукой помогает партнерам только морально.
На принципиальнейший матч «блауграны» Месси пришел с сыном Тьяго.
Не с пустыми руками – они взяли бумажки для масштабного перфа «сине-гранатовых» с фразой «Мы окрашиваем футбол».
- Лионель пропустит около 6 недель из-за травмы.
- В таблице Примеры все очень интересно: «Барселона» на втором месте, «Реал» – на девятом.
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