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Хет-трик Луиса Суареса, шлепок Коутиньо и еще издевательства «Барселоны» над «Реалом» в Класико

Хет-трик Суареса, шлепок Коутиньо и еще издевательства «Барселоны» над «Реалом»
Eurosport

1 час назад

Новая эра противостояния.

«Барселона» подписала увольнительный лист Лопетеги разгромной победой над «Реалом» в Класико – 5:1.

На 11-й минуте Коутиньо оказался в абсолютно слепой для защиты «Реала» зоне и легко закатил первый мяч.

На 30-й VAR разрешила Суаресу пробить пенальти после фола на нем – и он сделал это безукоризненно.

После перерыва «Мадрид» завелся. Перед тем как присесть на скамейку, Марсело точно зарядил по воротам Тер Штегена на 50-й минуте.

Казалось, камбэк «Реала» начался, но на 74-й Суарес ловко переправил мяч головой в сетку и оформил дубль.

А там и до хет-трика было недалеко. Месси порадовался на трибунах.

Экзекуцию Лопетеги завершил Видаль на 83-й минуте.

  • После хет-трика у Суареса 9 мячей в девяти матчах Ла Лиги. Но у него крутые конкуренты.
  • Теперь «Барселона» на первом месте в чемпионате, «Реал» все так же – на девятом.
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