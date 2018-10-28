Хет-трик Луиса Суареса, шлепок Коутиньо и еще издевательства «Барселоны» над «Реалом» в Класико

«Барселона» подписала увольнительный лист Лопетеги разгромной победой над «Реалом» в Класико – 5:1.

На 11-й минуте Коутиньо оказался в абсолютно слепой для защиты «Реала» зоне и легко закатил первый мяч.

На 30-й VAR разрешила Суаресу пробить пенальти после фола на нем – и он сделал это безукоризненно.

После перерыва «Мадрид» завелся. Перед тем как присесть на скамейку, Марсело точно зарядил по воротам Тер Штегена на 50-й минуте.

Казалось, камбэк «Реала» начался, но на 74-й Суарес ловко переправил мяч головой в сетку и оформил дубль.

А там и до хет-трика было недалеко. Месси порадовался на трибунах.

Экзекуцию Лопетеги завершил Видаль на 83-й минуте.

После хет-трика у Суареса 9 мячей в девяти матчах Ла Лиги. Но у него крутые конкуренты.

Теперь «Барселона» на первом месте в чемпионате, «Реал» все так же – на девятом.

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