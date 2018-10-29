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Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Реала» после разгрома в Класико
Флорентино Перес ищет нового коуча.
Поражение 1:5 от «Барселоны» в Класико стало последней каплей терпения боссов «Реала».
Первые серьезные разговоры об увольнении коуча появились в понедельник 22 октября. Класико было последним шансом Хулена сохранить работу, но он не справился.
Ранее сообщалось, что сменить Лопетеги в Мадриде может Антонио Конте.
- В июне 2018-го Лопетеги заключил с «Реалом» трехлетний контракт, покинув пост главного тренера сборной Испании прямо перед ЧМ.
- После 11 туров «Мадрид» идет на девятом месте.
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