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Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Реала» после разгрома в Класико

💀 «Реал» уволил Лопетеги
Eurosport

1 час назад

Флорентино Перес ищет нового коуча.

Поражение 1:5 от «Барселоны» в Класико стало последней каплей терпения боссов «Реала».

Первые серьезные разговоры об увольнении коуча появились в понедельник 22 октября. Класико было последним шансом Хулена сохранить работу, но он не справился.

Ранее сообщалось, что сменить Лопетеги в Мадриде может Антонио Конте.

  • В июне 2018-го Лопетеги заключил с «Реалом» трехлетний контракт, покинув пост главного тренера сборной Испании прямо перед ЧМ.
  • После 11 туров «Мадрид» идет на девятом месте.
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