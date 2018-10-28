«Эти 1:5 подытожили наш сезон». Каземиро и Лопетеги – о разгроме «Реала» в Класико

В домашнем Класико «Барселона» испепелила «Реал» – 5:1. После игры главные действующие лица подвели итоги.

«Эти 1:5 подытожили наш сезон. В некоторых эпизодах мы неплохо справлялись, но на протяжении всего сезона «Реал» – катастрофа, все играют очень плохо, абсолютно все», – жестко высказался в телеэфире Каземиро.

Пока еще главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги сокрушался на послематчевой пресс-конференции.

«Наказание от «Барселоны» было чрезмерным, результат не отражает реальность. Все эти недели нам дико не везло, но все подходит к концу. Я уверен, скоро команда покажет себя с другой стороны», – верит Хулен.

А Суарес был в отличном настроении.

«Бывают моменты, когда необходимо понимание – потому что мы коллеги, – пожалел противников Луис, сделавший хет-трик в ворота «Реала». – Играть с Месси в основе – всегда плюс, потому что он лучший в мире. И мы доказали, что и так можем быть хорошей командой».

Хет-трик Суареса, шлепок Коутиньо и еще издевательства «Барселоны» над «Реалом»

После Класико «Барселона» взлетела на первую строчку Примеры, «Реал» остался на девятой.

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