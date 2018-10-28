У Хулена Лопетеги не было шансов в «Реале». Его подставил Зинедин Зидан

Когда Зидан принял «Реал» после скучного Бенитеса и спустя пять месяцев выиграл Лигу чемпионов, общественное мнение было единым: Зизу – молодец, сплотил команду, дальше будет треш в стиле Ди Маттео и «Челси».

Когда Зидан второй раз взял Кубок, то заговорили о том, какой он мотиватор – так настроить толпу богатых мужиков на новый заход.

После мадридского требла о Зизу уже говорили с придыханием и тегами «гениальность» и «легендарность».

Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Лига чемпионовGetty Images

Но на самом деле его тренерский талант в другом – он идеально чувствует исторический момент. На пресс-конференции Зинедин напирал на необходимость перемен для «Реала», чтобы команда побеждала и дальше, но ничего не сказал о себе. Француз наверняка видел, что «бланкос» затаскивают в Лиге чемпионов на характере, сыгранности и бешеной уверенности в себе.

Микс читерски работал аж три года – пока у остальных клубов были минимальные проблемы, «Мадрид» гасил всех одним и тем же приемом. Это безумно бесит, когда играешь с другом в бои на приставке, но люто приятно, когда сам нащупываешь перед экраном слабое место противника.

Присмотритесь к гениальности Флорентино Переса. Он видел каждый матч «Реала» и выслушивал объяснения Зидана при сложных моментах в чемпионате или еврокубке. Президент точно знал, какие проблемы у этой команды, как ей достаются победы и почему ей не нужны новые «галактикос» – Зизу наверняка уверял, что работает и так. Иначе финансовую диету Переса не объяснить: до похода за треблом Фло тратил по 30 миллионов на скамеечников Данило и Ковачича, а во время лишь зарабатывал, зарабатывал, зарабатывал и ничего не тратил.

Флорентино Перес («Реал Мадрид»)Getty Images

Поэтому после лысого коуча нужно было тотально уходить в перестройку. Вопрос был лишь в том, пойдет ли этот сезон под снос или новый тренер зацепит условную Примеру. Так что на смену Зидану нужно было найти взрослого мужчину с амбициями, но без опыта больших матчей. Логика понятна: это отвело бы критику от президента и переключило все внимание на тренера-фрешмена.

Шансов у нового менеджера изначально было немного. Если «Мадриду» отрубить голову, они все равно создадут 3 голевых момента за тайм, но для конвейерного убийства середняков нужен Роналду. Поэтому Перес или его люди придумали идею с кражей из сборной Хулена Лопетеги. Идеальная кандидатура для команд без давления типа молодежки, но при первых трудностях он поплывет, как мост в Туапсе.

Обратите внимание, что даже в Класико «Реал» выглядел максимально убого, но ожил именно тогда, когда расслабился Лопетеги – 0:2 к 30-й минуте, ниже падать уже некуда. Именно в этот момент у «бланкос» появился прессинг, вышел моторный Васкес, Начо передвинулся на родную позицию, перестроились под 3-4-3. Никакого давления, решающий матч слит, можно и похулиганить.

А теперь представьте, что было бы, если бы остался Зидан. Да, он вряд ли допустил бы такой первый тайм – пожалуй, худший у мадридцев в Класико за последние четыре сезона. Зинедин бы никак не повлиял на кошмарную реализацию и не подкрутил бы xG, зато с нарастающей нервозностью отвечал на вопросы журналистов и лишь злился от отсутствия Криштиану.

С уходом с «Бернабеу» француз остался величайшим по конверсии тренером «Реала», а мог превратиться в петрушку и кого-то вроде Гвардиолы времен «Баварии» – заслуженного спеца, чью минуту славы сотворили игроки, а не его божественная тактика.

Вместо любимчика Перес подсунул стареющую и пресыщенную титулами команду человеку, который не смог бы отказаться от заманчивого вызова. И президент сам остался бы в выигрыше: если бы Хулен оказался гением и смотивировал Крооса с Бэйлом на четвертый ушастый кубок, то Флорентино показал бы себя самым крутым HR в мире. А при провале босс «бланкос» ничего не теряет: выгони Лопетеги, разведи руками на пресс-конференции и скинь всю вину на него или на эмоциональное переедание костяка.

В любом случае, Зидан – король, что вовремя все понял про этот «Реал». Хулена нужно пожалеть, ведь вероятно Перес сломал ему карьеру – сначала вытащил из сборной, рассорил с федерацией, а потом подставил под позор на «Бернабеу». В 52 года уже не найти работу в топ-клубе с пустым резюме и нулевой привлекательностью. То ли дело цветущий и молодой Зидан – три Лиги чемпионов, гениальное прошлое в футболе и ноль провалов в карьере.

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