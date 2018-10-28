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AS: экс-тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Реал» в понедельник

AS: Конте возглавит «Реал» в понедельник
Eurosport

29 мин. назад

Уже через несколько часов.

Вопрос с отставкой Хулена Лопетеги почти решен.

После разгромного поражения от «Барселоны» (1:5) босс «Реала» Флорентино Перес уволит действующего тренера. AS сообщил, что новым коучем «Реала» станет Антонио Конте – после совета директоров, который состоится в понедельник 29 октября.

  • Последнее место работы Конте – лондонский «Челси», с которым итальянец завоевал золото АПЛ.
  • «Реал» занимает девятую строчку таблицы Примеры.
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